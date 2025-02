A- A+

CARNAVAL 2025 Alcione passa mal durante prévia do Enquanto Isso, na Sala da Justiça Cantora reclamou do calor antes de interromper o show

A cantora Alcione passou mal durante o show que fazia na prévia carnavalesca Enquanto Isso, na Sala da Justiça, na noite dessa sexta (14), no Centro de Convenções de Pernambuco, no limite entre Olinda e Recife.



A artista, de 77 anos chegou, depois de cerca de 20 minutos de show, a reclamar do calor, parou para trocar de roupa e voltou ao palco. Mas, após algumas músicas, se sentiu mal de novo e parou.



A irmã da Marrom subiu ao palco para informar sobre o mal-estar da cantora e que iria cuidar dela, sendo aplaudida.





O Recife, nesse sábado, teve máxima de 31º C. Esta semana, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou alerta sobre onda de calor para Pernambuco.



Segundo a assessoria da prévia, a cantora foi atendida no camarim, onde tirou foto com Liniker, outra atração da festa, e saiu andando, já para o hotel.

Alcione, 77 anos, era uma das principais atrações da tradicional prévia do carnaval pernambucano, que chegou à 30ª edição e, nesta edição, terminou por volta das 5h e reuniu cerca de dez mil pessoas. O bloco sai na manhã do domingo de Carnaval, do Alto da Sé, no Sítio Histórico de Olinda.

Veja também