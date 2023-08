A- A+

MÚSICA Alcione, protagonista do samba há 50 anos, celebra carreira em show no Recife Show acontece nesta sexta-feira (11) no Teatro Guararapes

E pensar que há cinquenta anos ela queria (apenas) "viver do canto, profissionalizar-se como intérprete". "Nunca dimensionei um futuro mais importante do que viver do ofício que é a minha paixão".



Cinco décadas se passaram e desde que saiu de São Luís (MA) para o Rio de Janeiro ainda na década de 1960, seria uma questão de tempo perceber Alcione como a dama do ritmo mais brasileiro que há.

A partir de então, a missão de se tornar uma das vozes responsáveis pelo samba foi cumprida desde o álbum de estreia "A Voz do Samba", de 1975, quando entre as faixas lhe foi entregue a composição de Edson Conceição e Aloísio Silva, "Não Deixe o Samba Morrer".





O samba segue

E tão altiva quanto o samba, Alcione, 75, segue cantando alto no decorrer de uma trajetória celebrada em palcos afora, no Recife inclusive. Logo mais, às 21h30 no Teatro Guararapes, Marrom faz show da Turnê 50 Anos de Carreira, passeando pelas atemporais "Garoto Maroto", "Estranha Loucura", "Sufoco" e "A Loba", entre outras que contam (e cantam) a história do samba.

"Cantar sempre foi o mais importante, o sucesso veio apenas como uma consequência do trabalho....meu e de muita gente que me ajudou nessa caminhada", complementou, em conversa com a Folha de Pernambuco, referência manifesta da música - como mulher, preta, nordestina, artista e do samba.





"Na minha juventude, sentíamos a falta de pessoas semelhantes em que poderíamos nos espelhar. Não tínhamos protagonistas negros nas TVs, mulheres eram tratadas apenas como 'do lar' e nem bonecas negras eram comercializadas", comenta Alcione, quando questionada sobre o "peso" de sua representatividade "transgressora" de padrões que seguem impostos até os dias atuais.

"Apesar de termos avançado, ainda temos muito chão pela frente... E me sinto feliz em poder, de alguma forma, servir de incentivo a essa imensa fatia da população", ressalta a bamba detentora de 42 álbuns, entre outros trabalhos que culminaram em dezenas de discos de Ouro e Platina.

Comemorações além do palco

O show, que celebra os 50 anos de trajetória de Alcione, ganhou registro audiovisual no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na estreia da turnê iniciada em junho do ano passado. Os palcos que têm recebido o repertório comemorativo é só uma das faces da comemoração pelos 50 anos dedicados à música.



Homenageada no Prêmio da Música Brasileira deste ano, Alcione também é estrela no musical dirigido por Miguel Falabella, "Marrom, O Musical". Em 2022, no dia do aniversário de 75 anos, foi concedida pela primeira vez a Medalha Alcione" - maior comenda cultural do estado do Rio de Janeiro.

E em 2024, a Estação Primeira de Mangueira levará Alcione ao sambódromo carioca com o tema "A Negra Voz do Amanhã". De sangue verde e rosa, Alcione terá sua trajetória cantada ao longo do sambódromo carioca, em enredo lançado em abril, mês em que a escola celebrou 95 anos.

"Esta é uma honraria que jamais ousei sonhar na vida. Ser enredo da minha Estação Primeira foi o maior presente que poderia receber em vida. Quanto a ser campeã...a Mangueira, para mim, será sempre campeã, com ou sem Alcione", ressaltou a sambista que segue em polvorosa celebrando vida e obra. Além do show de hoje no Teatro Guararapes, Alcione volta ao Recife para o show "Os Mestres do Samba", ao lado de Diogo Nogueira e Zeca Pagodinho.

"Está sendo uma verdadeira maratona mesmo, porque estamos nos apresentando por todo o País, de Norte a Sul. Mas sou nordestina e amo essa Região que, por sorte, também me adotou como artista (...) E como sempre é uma imensa felicidade estar nos palcos, em Pernambuco… Esse povo sempre me recebe de braços abertos", conclui.

Serviço

Alcione - Turnê 50 anos de carreira

Quando: nesta sexta-feira (11), 21h30

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 100 na bilheteria do teatro e no Sympla

Informações: (81) 3182-8020

