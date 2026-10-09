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Famosos Alcione relembra infância ao ir à Disney e tirar foto com Mickey: 'Ratinho mais famoso do mundo' Cantora maranhense recordou sua infância em São Luís, onde cresceu ouvindo lendas do folclore nacional

Criada em São Luís, no Maranhão, Alcione cresceu ouvindo histórias de personagens do folclore brasileiro, do saci ao curupira. Mas o imaginário na infância da cantora, na década de 1950, também tinha espaço para uma figura que atravessou gerações ao redor do mundo: Mickey Mouse. Ao compartilhar um registro ao lado do ratinho durante um passeio com a família, na quinta-feira (8), a artista resgatou suas lembranças.

“Sou da terra das lendas e mistérios, cresci ouvindo sobre o saci, boto, curupira… Coisas nossas!”, escreveu Alcione na publicação. “Mas o Mickey também viveu no meu imaginário, da pequena Alcione, nascida na Rua do Coqueiro, criada na Rua do Norte… Cria de São Pantaleão, lá na minha São Luís!”

“E hoje pude mais uma vez esar na Disney com minha família e dar um abraço no ratinho mais famoso do mundo!”, completou a cantora.

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