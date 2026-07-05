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CANTORA Alcione tranquiliza fãs após queda no palco: "Acham que um tombinho vai me derrubar?" Cantora levou um susto durante apresentação nesse sábado (4), mas mostrou que é dura na queda: 'Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima'

Alcione tranquilizou os fãs neste domingo (5), após sofrer uma queda durante sua apresentação no Arraial do Ipem, em São Luís, na noite de sábado (4). Em uma publicação nas redes sociais, a artista afirmou que está bem, agradeceu as mensagens de apoio e demonstrou bom humor ao comentar o episódio.

"Acham que um tombinho vai me derrubar?", disse ela, em vídeo publicado em suas redes sociais. "Levanta sacode a poeira e dá volta por cima'", diz a legenda do vídeo.

A Marrom levou um susto na noite desse sábado (4), durante apresentação no Arraial do Ipem em São Luis, Maranhão. Ela caiu no chão após um produtor retirar a cadeira em que a Marrom costuma se sentar no palco.

O integrante da equipe removeu o assento sem que a cantora percebesse e ela foi ao chão enquanto interpretava uma toada do Boi de Maracanã.

Após o susto e de ser ajudada por um outro artista que dividia a cena com ela, Alcione se levantou rapidamente, sorriu para o público e seguiu a apresentação normalmente, mostrando que é dura na queda. A artista foi aplaudidíssima pelo público.

Veja o vídeo:

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