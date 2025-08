A- A+

FAMOSOS Com show marcado no Recife, Alcione desmente boato de internação: "Estou bem de saúde" Cantora publicou vídeo nas redes sociais negando a informação falsa de que teria passado por cateterismo

Leia também

• Alcione vira assunto nas redes sociais após prisão domiciliar de Bolsonaro; entenda o motivo

• Alcione diz que fará 'macumbinha' para Trump e defende Alexandre de Moraes em programa de TV

• Alcione dedica show no Rio de Janeiro à 'filha' Preta Gil; veja

Alcione usou as redes sociais, nesta terça-feira (5), para negar o boato de que estaria hospitalizada. “Gente, saíram umas notícias aí de que eu estava internada. Estou passando aqui para dizer que eu não estou internada”, disse a cantora em um vídeo publicado no Instagram.

“Eu, graças a Deus, estou aqui com minha família, bem de saúde, feliz. Afinal, eu vivo no país da alegria, no país do samba. Então, querido Nosso Senhor, Espírito Santo, todos os orixás nos abençoem para sempre”, completou a artista, que aparece sorrindo nas imagens.

Mais cedo, circulou a notícia falsa de que a Marrom teria sido internada às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e passado por um cateterismo. A informação foi negada pela assessoria de imprensa da cantora.

“Em razão de notícias inverídicas (fake news) que viralizaram, hoje, nas redes sociais, temos o dever e a satisfação de comunicar que a cantora Alcione não está internada e nem teve nenhum problema de saúde. A artista, felizmente, encontra-se completamente saudável e estará, nos próximos dias, cumprindo uma agenda lotada”, afirmou o comunicado.

Com seis shows confirmados em agosto, Alcione se apresenta no Recife, no Classic Hall, nesta sexta-feira (8). Ela também passará por Campina Grande, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Vitória, no Espírito Santo.



Veja também