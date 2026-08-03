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FAMOSOS Álcool, cocaína, celular: Rafael Cardoso relembra vícios antes de internação em clínica Afastado da TV desde 2023, ator detalha tratamento contra dependência química: 'Eu me olhava no espelho e enxergava um monstro', diz

"Eu me olhava no espelho e enxergava um monstro", conta Rafael Cardoso, ao repassar os motivos que o levaram a se internar voluntariamente numa clínica de reabilitação por 45 dias.

Em junho deste ano, o ator — famoso por estrelar novelas da TV Globo, entre as quais " A vida da gente" (2011), " Além do tempo" (2015) e " O outro lado do paraíso" (2018) — reuniu a família para informar a decisão.

Nos anos anteriores, ele já havia passado por três tratamentos semelhantes. Em nenhuma das ocasiões, porém, recuperou-se dos vícios em "álcool, cocaína, celular, mulheres", como cita. Recém-saído de mais uma longa internação, ele agora afirma olhar para si mesmo de um jeito novo, entendendo que é portador de um "transtorno incurável", como detalha.

O artista, de 40 anos, esmiuçou a condição de saúde, decorrente da "dependência em substâncias químicas", em entrevista ao programa " Domingo espetacular" no último domingo (2). Fora da TV desde 2023, quando fez uma participação na novela " Terra e paixão", Rafael acumulou polêmicas nos últimos anos.

Foi impedido de ver os filhos Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 7, após se tornar alvo de uma medida protetiva movida pela ex-mulher, a atriz e influenciadora digital Mari Bridi. Em 2023, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 25 mil depois de agredir o funcionário de um restaurante.

"Hoje estou orgulhoso de mim. Orgulhoso porque o pilar da minha recuperação é a honestidade. Se eu for desonesto comigo, acabou. Achei que eu fosse morrer sozinho, que eu ia perder o respeito dos meus filhos e de todo mundo. Eu já tinha perdido o respeito por mim mesmo", desabafou, na entrevista ao repórter Roberto Cabrini.

O artista crê que o recente tratamento o colocou frente a frente com os problemas de saúde mental. "Pela primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes eu só fiquei sóbrio. Hoje estou em recuperação", afirmou, lembrando a fase em que a vida era regida por "descontrole emocional, uso de droga e bebida". "Quando eu estava sozinho, aí os pensamentos estavam ficando obscuros. Planejei tudo realmente. Eu falei: 'Chega, não quero mais'."

Solteiro após o fim do relacionamento de dois anos com a psicóloga Carol Ferraz, com quem tem a filha Helena, de 3 anos, Rafael Cardoso diz que vinha buscando na dependência química e no hedonismo a qualquer custo uma solução rápida para "dores de alma". "Era sempre uma anestesia: a anestesia da dopamina fácil com o celular, a anestesia da dopamina fácil com o álcool, com a cocaína, com mulher... Passei por todos os processos durante a minha vida", listou.

"Acreditei que ia sair daquilo sozinho, quando muitos dos 'meus' estavam falando para eu procurar ajuda... Estava num processo realmente no fundo do poço", relembrou. Recentemente, na sessão de divulgação do filme "Sexo e destino" (2026), o ator chegou alterado e se envolveu numa confusão. O episódio foi fruto de uma recaída na dependência do álcool. "Eu me alcoolizei um dia antes, e fiquei muito chateado com isso. Eu recaí. E aí não conseguia dormir. Tomei uma dosagem alta de remédio para dormir, e fiquei completamente grogue. E aí me deu uma crise de pânico e achei que ia morrer. O momento mais constrangedor foi não conseguir olhar no olho das pessoas e falar de um filme sobre amor e superação. Ali eu senti que precisava de ajuda."

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