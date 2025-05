A- A+

FAMOSOS Aldana Masset: conheça a Miss Argentina 2025 e namorada de Fausto Vera, volante do Atlético-MG Natural de Buenos Aires, ela tem se destacado também na música e na moda

Aldana Masset, modelo, cantora e namorada do volante Fausto Vera, do Atlético-MG, foi eleita Miss Universo Argentina 2025 neste domingo (26). Representando a província de Entre Ríos, ela venceu outras 29 candidatas e agora disputará a final do Miss Universo, em novembro, na Tailândia.

Na final do concurso, Masset superou Judit Grnja, representante da província de Chaco, e levou a coroa para casa. Ela já havia participado da competição em 2019, mas não chegou à etapa internacional. Aos 25 anos, a argentina também é assessora de imagem e fez parte da banda de cumbia pop Agarponis.

Fausto Vera parabenizou a namorada nas redes sociais com uma declaração emocionada: “Que alegria, amor. Orgulhoso de você! Te parabenizo por todo seu esforço e dedicação! Te amo! Te amo”, escreveu o jogador, que não pôde acompanhar a cerimônia de coroação, em Buenos Aires, por estar concentrado com o Galo.

Nas redes sociais, Aldana Masset acumula mais de 120 mil seguidores, onde compartilha registros das etapas do concurso, bastidores da preparação e momentos de lazer ao lado de Fausto Vera. Em seu perfil, também é comum ver fotos de viagens e ensaios fotográficos.

Masset mora com Vera em Belo Horizonte e, em entrevista ao portal argentino El Eco, afirmou que os dois se apoiam mutuamente. “Temos muitos projetos como casal, mas também respeitamos que cada um realize seu sonho. E o mais bonito é podermos acompanhar esse caminho”, disse.

Durante a cerimônia, antes de ser anunciada vencedora, Masset destacou a importância do propósito por trás do título: “O que brilha não é a coroa, mas as ações que a sustentam.”

