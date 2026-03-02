A- A+

FOMENTO Aldir Blanc: inscrições abertas para editais que somam mais de R$ 10 milhões para cultura no Recife Inscrições seguem abertas até o próximo dia 18 de março para quatro de cinco editais

Fazedores de cultura de Recife podem se inscrever até o próximo dia 18 de março, para quatro de cinco editais lançados da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) na cidade.



Ao todo, mais de R$ 10 milhões serão destinados a projetos em segmentos culturais diversos. Interessados podem realizar as inscrições, abertas nesta segunda (2), pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, no site www.culturarecife.com.br.

Para os quatro editais - que totalizam R$ 9.466.224,85 em fomento - estão previstos fomento à produção cultural multilinguagens, formação técnica, cultura hip-hop e Cultura Viva. O quinto edital, para execução do restante da verba, vai ser lançado nas próximas semanas.





Os segmentos



- Multilinguagens - Recife Criativo: música, moda, fotografia, gastronomia, dança, teatro, cultura popular, circo, literatura, audiovisual, artesanato, ópera, Patrimônio Cultural, cultura e matriz africana e de povos indígenas e originarios, alémanes de arte digital e designado, artes visuais e artes integradas, terão investimento de R$ 5.416.224,85.



- Recife de Formação Técnica: projetos de formação, qualificação e inovação profissional para trabalhadores e trabalhadoras da cultura, com foco preferencial em áreas ténicas. O orçamento para este edital é de R$ 700 mil.



Pode participar agentes culturais coms ede no Recife há pelo menos seis meses, inclusive MEI e pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos.

- Recife Virado na Periferia - Cultura Hip-Hop: projetos de cultura hip-hop, tendo em vista diretrizes nacionais (Decreto 11.784/2023), com celebração a culturas urbanas a exemplo do breaking, grafitti, slam/batalhas/rodas culturais, entre outros. O montante será de R$ 700 mil.

- Cultura Viva do Tamanho do Brasil: com o total de R$ 2,65 milhões, o edital visa selecionar projetos que promovam o acesso da população a bens e serviços culturais nos territórios e comunidades onde atuam, nos termos da Polítia Nacional de Cultura Viva.

SERVIÇO

Inscrições abertas para PNAB Recife 2026

Quando: até 18 de março

Onde: www.culturarecife.com.br

