FOMENTO Aldir Blanc Ciclo II: Governo de Pernambuco lança editais de R$ 12,6 milhões para Cultura Investimento vai contemplar áreas de formação cultural, museus, bibliotecas e aquisição de bens e serviços em todo o estado

Com investimento de 12,6 milhões, o Ciclo II da Política Nacional Aldir Blanc está com editais lançados para fomento em formação cultural, museus, bibliotecas e aquisição de bens e serviços em todo o estado.

Com a ideia de fortalecer a cadeia produtiva da Cultura no estado, foram lançados três editais pelo Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura (Secult-PE). As chamadas públicas podem ser acessadas no Mapa Cultural.



De acordo com Cacau de Paula, secretária de Cultura de Pernambuco, junto ao Governo Federal, Pernambuco "segue no compromisso de viabilizar incentivos em diversas frentes, para que a cultura chegue a mais territórios, linguagens e agentes culturais, fortalecendo quem faz a cultura no dia a dia e granatindo mais oportunidades em todo o estado".

Os editais

Para Formação Cultural, o Edital 001/2026 destina R$ 6 milhões como apoio a ações individuais e coletivas de educação e formação em pelo menos 15 categorias. Entre elas, música, dança, teatro, literatura e gastronomia.









Para este edital, vão ser selecionadas 20 propostas por categoria - ao final, 300 serão contempladas, com repasse de R$ 20 mil para cada uma delas.

Vale ressaltar que serão priorizadas iniciativas em territórios periféricos e de maior vulnerabilidade social.

Já para Museus e Bibliotecas, o Edital 002/2026 terá um investimento de R$ 3,6 milhões em 80 propostas que visem a modernização e aquisição de bens culturais, além de apoio à programação de museus e espaços de memórias, dentre outras ações.



O fomento será com valores entre R$ 40 mil e R$ 50 mil por projeto, de acordo com a categoria.

E destinado a Aquisição de Bens e Serviços Culturais, o Edital 03/2026 vai aplicar R$ 3 milhões em 100 propostas, em categoria única, com R$ 30 mil para cada uma delas.



Neste caso, as propostas devem se vltar à aquisição de equipamentos, materiais e contratação de serviços essenciais à execução de iniciativas artístico-culturais em Pernambuco.

Inscrições

Estão aptos a efetuar inscrições pessoas físicas, grupos ou coletivos sem constituição jurídica, além de MEI e pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, de acordo com as especificidades de cada edital.

Quaisquer dúvidas e/ou informações acerca dos editais podem ser resolvidas através dos seguintes contatos:



E-mail: [email protected]

WhatsApp: (81) 3184-3018 - segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Instagram: @culturape

SERVIÇO

Editais Política Nacional Aldir Blanc - Ciclo II

Acesso via Mapa Cultural

