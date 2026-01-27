Ter, 27 de Janeiro

FOMENTO À CULTURA

Hip-hop e outras linguagens ganham fomento da Aldir Blanc em editais da Prefeitura do Recife

Quatro ditais do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc foram lançados, somando pouco mais de R$ 10 milhões de verba federal para a capital pernambucana

Cultura do Hip-Hop terá fomento R$ 700 mil em fomento da Aldir BlancCultura do Hip-Hop terá fomento R$ 700 mil em fomento da Aldir Blanc - Foto: José Cruz/Agência Brasil

Cultura hip-hop e Cultura Viva, além de produção cultural multilinguagens e formação técnica integram oa editais lançados pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, em uma segunda etapa da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Com verba federal de pouco mais de R$ 10 milhões, os editais estarão com inscrições abertas em março (entre os dias 2 e 18). Um quinto edital, para execução do restante da verba, deve ser lançado nas próximas semanas,

Os primeiros quatro editais totalizam R$ 9.466,244,85 em investimentos. Interessados podem consultar detalhes no site www.culturarecife.com.br

 

Multilinguagens - Recife Criativo
Com foco em projetos de linguagens artísticas diversas, a exemplo da música, dança, teatro, moda e gastronomia, entre outras, o edital de Multilinguagens terá o montante de R$ 5. 416. 224,85 em investimento.

Recife de Formação Técnica
Com orçamento de R$ 700 mil, o edital de Formação Técnica se volta para projetos de formação, qualificação e inovação profissional para trabalhadores da cultura.

Estão aptos a participar agentes culturais com sede na capital pernambucana há pelo menos seis meses. MEI e pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, também podem se inscrever.

Recife Virado na Periferia - Cultura Hip-Hop
Breaking, grafitti e slam, entre outros vieses, integram o edital destinado a projetos de cultura hip-hop. O valor disponibilizado é de R$ 700 mil.

Cultura Viva
Nos termos da Política Nacional de Cultura Viva, o montante de R$ 2,65 milhões vai ser disponibilizado para projetos que deem acesso à poopulação de bens e serviços culturais nos territórios e comunidades ondem atuam.

SERVIÇO
Editais Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no Recife
Inscrições de 2 a 18 de março, no site www.culturarecife.com.br
Informações: @culturadorecife


 

