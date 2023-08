Alec Baldwin compara Javier Milei a serial killer: "Estranho, até a tintura de cabelo"

A- A+

O ator Alec Baldwin comparou Javier Milei a um serial killer. Em postagem no Instagram, nesta segunda-feira (14), o astro de Hollywood fez uma montagem com as fotos do candidato da extrema-direita argentina e de Rex Heuermann, apontado como assassino em série.

"Estranho. Até a tintura de cabelo", diz a legenda escrita pelo ator.

Baldwin comentava sobre a vitória de Milei nas Primárias Abertas Simultâneas e Obrigatórias (Paso), realizadas no domingo na Argentina. O resultado das Paso definem os candidatos que disputarão o primeiro turno da eleição presidencial, em 22 de outubro.

Heuermann, de 59 anos, é um arquiteto da cidade de Nova Iorque que responde acusações de pelo menos quatro homicídios. Suas vítimas eram acompanhantes na região de Long Island.





O suspeito, contam os investigadores, cobriu metodicamente seus rastros e monitorou de perto a investigação. Mas, quando os detetives o prenderam, em 13 de julho deste ano, sua reação foi dizer duas palavras: "surpresa genuína", de acordo com o promotor Ray Tierney.

Ele foi acusado de três dos assassinatos, dos quais se declarou inocente, e foi apontado como o principal suspeito no quarto.

A publicação recebeu elogios e críticas. "Este menino é um perigo para todos os direitos civis e trabalhistas na Argentina", afirmou um argentino.

No entanto, os comentários com ataques ao ator dominaram o Instagram de Baldwin. "Por que você não vem morar na Argentina e descobrir de primeira mão como nós argentinos vivemos com o atual governo?! O povo nesta eleição disse chega de peronismo! As pessoas querem e precisam de uma mudança, elas merecem viver melhor", escreveu uma pessoa.

"Você deveria deixar sua vida de privilégios e passar alguns anos em meu país, a Argentina, como cidadão comum, depois conversar", disse outra.

