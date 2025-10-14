A- A+

FAMOSOS Alec Baldwin e o irmão sofrem acidente de carro em NY; ator diz ter desviado de caminhão de lixo SUV colidiu com uma árvore; ninguém ficou ferido no acidente

O ator Alec Baldwin, de 67 anos, e seu irmão Stephen Baldwin, de 59, sofreram um acidente de carro na manhã desta segunda-feira nos Hamptons, região litorânea de luxo próxima a Nova York. O Range Rover branco dirigido por Alec colidiu de frente com uma árvore, segundo informações do New York Post e do TMZ.

De acordo com os relatos, o incidente ocorreu em meio a chuva intensa, nas margens da Montauk Highway, uma das principais estradas da região. Fotos divulgadas pela imprensa local mostram os dois irmãos conversando com policiais ao lado do veículo, que teve a parte dianteira completamente destruída.

Alec, visivelmente abalado, chegou a fazer uma ligação no local, enquanto Stephen registrava imagens do carro danificado. Nenhum dos dois se feriu.

Baldwin culpa caminhão por acidente

Mais tarde, o ator explicou em um vídeo publicado no Instagram que perdeu o controle do SUV ao tentar desviar de um caminhão de lixo “tão grande quanto uma baleia” que o teria fechado na pista.

— Um caminhão entrou na minha frente e, para evitar uma colisão, precisei desviar. Foi quando bati na árvore — disse Baldwin.

O veículo pertence à esposa do ator, Hilaria Baldwin, que havia mostrado o mesmo Range Rover em um vídeo no TikTok publicado em julho. No registro, ela e o marido apareciam brincando enquanto tentavam estacionar o carro.

