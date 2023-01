Alec Baldwin: promotora anuncia nesta quinta se acusará ator por morte em set de filmagem

A- A+

A promotora dos Estados Unidos que está investigando o tiro de Alec Baldwin no set do filme "Rust" anunciará nesta quinta-feira (19) sua decisão sobre indiciar ou não o ator. O ator estava segurando o Colt. 45 durante os ensaios do filme quando disparou, matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza em outubro de 2021.

O ex-astro de "30 Rock" insistiu que a equipe lhe disse que a arma não estava carregada. Ele também disse anteriormente que não puxou o gatilho, embora especialistas tenham questionado essa afirmação. Uma longa investigação analisou como o projetil, e cinco outros, chegaram ao set de filmagem do Novo México, com atenção voltada para o armeiro e fornecedor de munição.

Os investigadores descobriram que Hannah Gutierrez Reed havia colocado o cartucho na arma de Baldwin, em vez de usar um cartucho falso de aparência semelhante. Mary Carmack-Altwies, promotora distrital da parte do Novo México, onde o filme está sendo filmado, e a promotora especial designada para investigar o caso, Andrea Reeb, anunciarão sua decisão na quinta-feira, disse um comunicado.

Isso acontecerá mais de dois meses depois que o escritório do xerife do condado entregou seu relatório sobre o incidente. Autoridades disseram no ano passado que até quatro pessoas, incluindo Baldwin, podem ser indiciadas.



— Independente da decisão do promotor distrital, o anúncio será uma ocasião solene, feita de forma a manter o compromisso do escritório de manter a integridade do processo judicial e respeitar a família da vítima — disse um porta-voz do escritório do promotor.

Em agosto, Baldwin disse que não acreditava que seria acusado, dizendo à CNN que havia contratado um investigador particular para avaliar a possível culpabilidade. Uma série de ações civis foram apresentadas desde a morte de Hutchins. Em outubro, Baldwin chegou a um acordo não revelado com a família de Hutchins, de 42 anos.

Também foi anunciado na época que a produção do filme de baixo orçamento seria reiniciada este ano. O viúvo Matthew Hutchins, que se tornará produtor executivo, disse que "todos os protagonistas originais" retornariam ao set. Diretor de "Rust", Souza disse que dedicaria seu trabalho no filme "para honrar o legado de Halyna e deixá-la orgulhosa".

— Embora certamente meio amargo, estou satisfeito porque juntos agora completaremos o que Halyna e eu começamos — disse ele.

Veja também

BBB 23 Anitta abriu a programação de festas no Big Brother Brasil 23