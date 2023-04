A- A+

FILME Alec Baldwin vai retomar as gravações de "Rust' esta semana, nos EUA Incidente fatal envolvendo o ator matou a diretora de fotografia do longa dentro do set de filmagem

As gravações do filme Rust, interrompidas após o incidente fatal que matou a diretora de fotografia com um disparo feito por Alec Baldwin dentro do set, em outubro de 2021, serão retomadas nesta quinta-feira (19). Um porta-voz da Rust Movie Productions confirmou o fato, nesta terça-feira (18), à CNN americana. O filme terminará de ser gravado em Yellowstone Film Ranch, Montana, nos Estados Unidos. De acordo com a produtora, Baldwin vai voltar para terminar o projeto.

O diretor Joel Souza, que também foi baleado e ferido na ocasião, também voltará para a conclusão do longa. Como parte de um acordo entre Baldwin e Matthew Hutchins, viúvo da diretora de fotografia Halyna Hutchins, feito em outubro do ano passado, Matthew vai atuar como produtor executivo do filme.

Em março deste ano, o primeiro assistente de direção de Rust foi condenado a seis meses de liberdade condicional após um acordo judicial. A condenação, por manuseio inseguro de arma de fogo, é a primeira neste caso que chocou Hollywood.

Foi esse primeiro assistente, Dave Halls, quem entregou a Baldwin, em 21 de outubro de 2021, uma arma supostamente carregada com balas de festim, que o ator disparou, matando Halyna Hutchins e ferindo o diretor do filme, Joel Souza.

Halls, de 63 anos, deu a arma a Baldwin, informando-o de que era "legal", o que significa que não era perigosa no jargão de Hollywood. Baldwin, assim como a armeira Hannah Gutierrez-Reed foram acusados de homicídio culposo. Se condenados, eles podem pegar até 18 meses de prisão e multa de US$ 5.000.

A investigação policial busca apurar como pode ter havido munição real no set de filmagem em uma fazenda no Novo México, o que é estritamente proibido, justamente para evitar acidentes. A polícia concluiu que Gutierrez-Reed colocou a munição na arma usada por Baldwin, em vez de uma bala falsa.

O promotor Kari Morrissey apontou durante a audiênciaque Halls, também coordenador de segurança e a "última linha de defesa" no set, não havia "verificado todos os cartuchos" na arma para confirmar que eram balas sem pólvora.

Baldwin, 64, conhecido pela série "30 Rock", sempre disse ter certeza de que sua arma era inofensiva. Ao se declarar culpado em março, Halls concordou em testemunhar no futuro sobre o assunto.

