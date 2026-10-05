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CINEMA Alejandro Iñárrito defende "Digger" após fracasso na bilheteria Para o diretor, a polarização dos críticos não é um cenário ruim para o filme estrelado por Tom Cruise

O fracasso de "Digger" nas bilheterias e a recepção ruim da crítica não abalaram Alejandro G. Iñárrito. O diretor diz compreender os textos negativos sobre o filme, mas reforça que a produção cumpriu o seu propósito de refletir os conteúdos difundidos na atualidade.

"Tudo é feito só para chamar atenção, ganhar likes, provocar, ser irritante - esta é a cultura em que estamos vivendo", disse o cineasta em entrevista ao New York Times. "O filme não é perfeito, mas gosto de assumir riscos."

"Com certeza é um filme incomum, provocante. Este é o papel de um filme para mim - iniciar uma conversa", seguiu Iñárrito, cuja história é um grande alerta para as mudanças climáticas causadas pela exploração de recursos naturais. "Pessoalmente gosto de filmes que tentam me dizer algo de uma forma diferente. Tem quem queira mais certeza em suas narrativas, e isso também é bom. Não é como sorvete."

Para o diretor, a polarização dos críticos - com a aprovação de especialistas ficando em 51% das críticas computadas pelo agregador Rotten Tomatoes - não é um cenário ruim. "Prefiro isso a uma recepção morna."

Na mesma entrevista, Iñárrito contou que teve a ideia para "Digger" enquanto procurava por locações nevadas para as filmagens de O Regresso, de 2015, percebendo que lugares que costumavam ter neve o ano inteiro estavam mais quentes. "Estávamos improvisando com lugares que deveriam ter neve."

"Fomos parar em Ushuaia [cidade mais ao sul do mundo, localizada na Argentina], durante o verão, caçando o gelo. (...) Esse foi o ponto de partida: essa ideia das mudanças que estão acontecendo, e que o que nos contam não projeta a realidade. Quando nossos corpos sentem [essa mudança], uma confusão é plantada."

"Digger" está atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros.

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