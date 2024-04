Alejandro Sanz presta solidariedade a José Mujica, diagnosticado com câncer: "Te desejo o melhor"

A- A+

O cantor espanhol Alejandro Sanz foi às redes sociais prestar solidariedade ao ex-presidente uruguaio José Mujica, que anunciou, nesta segunda-feira (29), ter sido diagnosticado com um tumor no esôfago.

"Senhor presidente Pepe Mujica, não sei se você chegará a ler isso", diz a mensagem. "Mas quero te dizer que, para além da política, com a qual estou cansado, aborrecido e decepcionado, você é uma inspiração como pessoa. Sua forma de se comunicar, sempre a partir do reconhecimento de todas as classes sociais e sempre com a intenção de aproximar posições em prol da boa convivência e da igualdade, me encheram de esperança neste mundo de empurrões e agitação", segue o texto.

Sanz também chama Mujica de "querido professor" e continua: "te desejo o melhor e espero que esta mensagem sem importância, mandada por um simples trovador, te ajude a se sentir um pouquinho mais amado, se possível".

"Por último, lembre-se de que você nos ensinou que é preciso sempre se levantar", afirma Sanz, que termina a mensagem com "um abraço e obrigado".

"A vida é bela"

Em entrevista coletiva na segunda, Mujica relatou que recebeu o diagnóstico depois de ir ao Centro de Assistência Casmu na sexta-feira passada para fazer um check-up médico.

"Na minha vida, mais de uma vez o ceifador esteve rondando a cama, mas ele continuou a me pastorear. Dessa vez me parece que ele vem com a foice em punho e veremos o que acontece" destacou Mujica cercado por líderes políticos, ativistas e pessoas próximas.

Anne Hathaway revela que está sóbria há cinco anos: 'É um marco para mim'

O ex-presidente disse que, enquanto puder, continuará "ativo" e "entretido" com suas plantações de verdura.

"Quero transmitir às meninas e aos meninos que a vida é bela, mas se desgasta. A questão é recomeçar cada vez que cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança. Ninguém é salvo sozinho" ressaltou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também prestou solidariedade a Mujica. "Ao irmão @pepe.mujicaok , minha admiração e solidariedade. Você é um farol na luta por um mundo melhor. Sempre estivemos juntos nos momentos bons e nos momentos difíceis. Muito carinho e força, meus e de @janjalula , para você e Lucía", escreveu Lula, no Instagram.

Veja também

famosos Namoro aos 15, mãe de Zé Felipe e 9 milhões de seguidores: quem é a mulher de Leonardo