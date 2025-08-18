A- A+

youtube Além da "adultização": Saiba os outros cinco vídeos mais vistos de Felca Influenciador tem 6,27 milhões de inscritos em seu canal no YouTube

Muita gente conheceu o influenciador e humorista Felca por causa do vídeo "adultização", em que ele discorre sobre a erotização de crianças nas redes sociais, mas o rapaz já havia viralizado muito antes com outros conteúdos. O tom era diferente: Felipe Bressanim Pereira dedicava-se a fazer graça com conteúdos presentes na internet. Seu maior "viral" foi um teste da base da marca de maquiagem da influenciadora Virginia Fonseca.

Hoje, o influenciador tem 6,27 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. No Instagram, são 18 milhões de seguidores.

Confira abaixo o top 5 de vídeos além de "adultização".

"Testei a base da Virginia"

Este é o segundo vídeo com mais visualizações do canal de Felca, com 21 milhões — "adultização" já passou dos 40 milhões. Postado em 16 de maio de 2023, ele usa a base da influenciadora Virginia Fonseca de um jeito peculiar ("não vou saber dizer se é bom porque eu não conheço", diz ele, cheio de produto no rosto, reclamando de que os olhos estão grudados).

"Receita do tiktok"

Em 14 de abril de 2023, Felca postou um vídeo em que junta duas paixões: comida e TikTok. Já são 8,2 milhões de visualizações. "Se tem uma coisa que eu faço todo dia é comer", diz ele, que analisa receitas da plataforma, mas se decepciona porque muitas delas são pouco apetitosas, tipo miojo com salgadinho Cheetos.

Meninas levando fora de meninos

Já são 7,6 milhões de visualizações neste vídeo de 27 de fevereiro de 2023 em que Felca mostra a diferença na percepção dos foras entre homens e mulheres, ao mesmo tempo em que conta experiências próprias de rejeição. No fim, ele cria uma "pegadinha" com um entregador de comida o recebendo de toalha, mas o rapaz não cai na brincadeira.

''Eu me identifico com a Wandinha''

A série "Wandinha" virou tema de vídeo em 28 de dezembro de 2022 e gerou, até o momento, 7,4 milhões de visualizações. Logo de cara, ele brinca com as meninas que "se identificam tanto com a Wandinha e aí você vai ver ela mora em Paminópolis, Goiás, um pequeno distrito". Durante 13 minutos, Felca faz piada com os fãs que adotam a persona gótica da personagem de forma exagerada.

Pastora do TikTok

"Não é nem do TikTok, é do Kwai", diz Felca logo no início do vídeo, feito em 29 de março de 2023 e já com 7,2 milhões de visualizações. Nele, Felca ironiza as pregações da menina e satiriza a audiência dela, que aplaude sem entender o que ela realmente quer dizer.

