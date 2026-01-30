A- A+

Famosos Além da bezerra de luxo para namorada, Murilo Huff investe pesado em vacas de até R$ 54 milhões Cantor sertanejo tem empresa de criação de gado, com animais de raça nobre, e obtém lucros milionários

Os presentes mais valiosos que existem também podem, vez ou outra, ser dos mais não convencionais. O mimo dado por Murilo Huff para a sua namorada, Gabriela Versiani, se trata nada menos que uma bezerra gerada através da genética da vaca considerada a mais cara do mundo.



A revelação do agrado valioso, feita por meio do Instagram na quarta-feira (28), deixou os internautas chocados com perfil de “investidora” da influencer. Ela, na verdade, parece estar seguindo os passos do amado.

A história da bezerra de luxo começa com as movimentações do próprio Murilo no universo da pecuária em novembro de 2025, quando ele passou a deter uma participação de 25% em Donna FIV CIAV, animal que ocupa o topo do mercado mundial e tem valor estimado em R$ 54 milhões.



O negócio foi fechado em um leilão e envolve uma vaca consagrada fora do Brasil, apontada como referência absoluta em genética bovina, com histórico de conquistas ligadas à reprodução e ao desempenho produtivo.





Gabriela Versiani mostra presente que ganhou de Murilo Huff — Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, Gabriela afirmou que, com tal presente, mira o retorno financeiro e chances reais de destaque em premiações do setor. “O Murilo me deu uma bezerra de presente e viemos para a fazenda conhecer todo o processo (…) Vocês já devem ter visto que o Murilo comprou parte da vaca mais cara do mundo, que é a Donna. E aí, quando ele deixou em aberto e me perguntou o que eu queria de Natal, é óbvio que eu não pensei duas vezes e escolhi algo que eu pudesse ter um lucro depois”, confirmou ela.

Na época do investimento pecuário, o artista goiano investiu R$ 13,5 milhões no animal da raça Nelore, uma linhagem originária da Índia. A transação, realizada durante o leilão Cataratas Collection, em Foz do Iguaçu (PR), representa um marco que reforça o peso da agropecuária brasileira no cenário mundial.





Murilo Huff — Foto: Reprodução Instagram

Bem verdade que o sertanejo já estava investindo pesado no setor havia algum tempo. Meses antes, ele já tinha se tornado dono, sozinho, de outra vaca valiosa. Ele comprou o animal, também da raça Nelore, por R$ 17 milhões. O fato chamou atenção nas redes sociais. Diante da repercussão, o cantor veio a público para explicar que a transação não visava a “ostentação”.





“Não é ostentação. É investimento. Realmente há muitas pessoas com essa dúvida, falando: ‘Pô, mas com uma vaca desse valor eu nem trabalhava mais’. Tem muita desinformação por aí. Para explicar mais ou menos um assunto complexo, essa vaca que eu comprei possui uma das melhores genéticas do mundo. Não é nem do Brasil... Ela produz, por ano, uma média de 40 a 60 prenhez, que são os filhos antes de nascer, por assim dizer. E cada prenhez desse é comercializado por uma faixa entre R$ 450 mil e R$ 600 mil. Aí é só fazer a conta”, frisou o cantor, todo sorridente.

E Murilo tem investido cada vez mais na Nelore Huff, empresa voltada à criação de gado Nelore, nas variações branco e pintado. Em um curto espaço de tempo, o cantor estruturou um rebanho, com cerca de 30 matrizes aptas à comercialização de material genético e mais de 300 vacas já prenhas. A meta é posicionar a marca entre as mais relevantes do país e explorar o alto potencial de retorno do setor, especialmente por meio de leilões, segundo ele contou em entrevista à revista Globo Rural.

Veja também