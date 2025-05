Além da ex-BBB Paulinha Leite, veja outros famosos que fizeram chás de revelação luxuosos

A- A+

A ex-BBB Paulinha Leite não economizou no chá de revelação de seu filho. Ela está grávida do marido americano Dakota Ballard, com quem é casada desde setembro de 2023. A festa foi neste sábado (24).

Safári do Reino Encantado — este foi o tema escolhido pelo casal. Na hora mais aguardada pelos convidados, houve queima de fogos na cor azul, revelando que o bebê seria um menino. Depois, Paulinha revelou que está esperando gêmeos e que também terá uma menina.





Chás de revelação luxuosos estão na moda entre famosos. Relembre alguns a seguir:

Ludmilla e Brunna Gonçalves

O chá-revelação aconteceu em uma mansão na Zona Oeste da capital fluminense e reuniu aproximadamente 400 convidados. A regra era que todos estivessem vestidos de branco. Esta, entretanto, não era a única exigência para os presentes na festa.

Logo que chegassem no evento, os convidados precisavam deixar o celular no lado de fora, em um locker. “A entrada de celular é proibida porque o intuito aqui é se divertir e não ficar mexendo no celular”, disse Brunna em uma publicação no Instagram. Não era permitido que os listados levassem outras pessoas — “convidado não convida”, dizia o influencer Felipe Theodoro, amigo de Ludmilla e Brunna, que mostrava os detalhes da festa para os seguidores delas.

O evento, que teve início às 13h, foi embalado pela roda de samba do Feyjão e pela cantora Thami, que cantou sua mistura de R&B, soul, pop e afrobeat. O momento mais aguardado foi a revelação, que aconteceu em um palco forrado de flores e balões, onde Ludmilla e Brunna ficaram posicionadas no centro. Os convidados formaram um círculo e acompanharam a contagem regressiva que culminou em um espetáculo de efeitos visuais, fumaça e tinta rosa.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Quando estavam à espera do terceiro filho, Virgínia Fonseca e Zé Felipe compartilharam com os seguidores o momento de revelação do sexo biológico da criança numa superlive. Com ares de show, o evento aconteceu, na Fazenda Talismã, que pertence ao pai de Zé, o cantor Leonardo.

Virginia abriu uma enquete para os seguidores apostarem o sexo biológico do bebê e "foi unânime, menino com 1,5 milhão de votos", escreveu. Menina, como suas duas outras filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, recebeu pouco mais de 480 mil votos.

Inga Stumbriene e Aivaras Stumbrai

No ano passado, a influenciadora Inga Stumbriene, da Lituânia, realizou um chá revelação que gerou debates nas redes sociais. O motivo foi a utilização de aviões para anunciar o sexo do filho que estava esperando. A atitude dividiu a web, enquanto algumas pessoas entenderam o show como uma alternativa divertida e diferente, outros reprovam e fazem críticas.

Em sua página pessoal, Inga Stumbriene postou vídeos e fotos ao lado do seu marido, o empresário Aivaras Stumbrai, mostrando o momento em que aviões surgem no céu revelando o sexo do terceiro filho do casal. Em uma das publicações, é possível ver três aviões realizando manobras no ar, enquanto o casal acompanha a apresentação dos pilotos.

Viih Tube e Eliezer

Em maio do ano passado, o casal de ex-BBBs deu uma super festa para revelar o sexo do bebê que estavam aguardando. O evento aconteceu no Spasso Dourado, localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo, que tem uma estrutura de 1.700 metros quadrados e capacidade para acomodar até 250 pessoas, de acordo com a divulgação do espaço. A festa teve torre giratória de 6 metros e show de luzes. Mas a ideia, de acordo com Viih Tube, era ser menos grandiosa do que a festa de aniversário de Lua, a primeira filha do casal.





Viih Tube e Eliezer no chá de revelação — Foto: Reprodução Instagram

Antes do esperado anúncio, os influenciadores fizeram brincadeiras com familiares para adivinhar o sexo da criança. Eliezer deixou bem claro o seu pressentimento, prevendo que seria um menino. Durante a contagem regressiva para o anúncio do sexo do bebê, a live chegou perdo dos 160 mil espectadores. O dinheiro arrecadado com a monetização da live foi doado para o Rio Grande do Sul.

