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LITERATURA "Além das Letras", iniciativa da Bienal, reúne lançamentos de livros, música e feira criativa Ecento ocorre no dia 30 de maio, às 14h, no Pernambuco Centro de Convenções

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco lança uma nova iniciativa. O “Além das Letras”, que ganha sua primeira edição no dia 30 de maio, às 14h, no Auditório 3 do Pernambuco Centro de Convenções, é um evento que reúne em sua programação literatura, música, atividades infantis e economia criativa.

Um dos destaques é o lançamento do livro “Lula – Volume 2”, do jornalista e escritor Fernando Morais. O biógrafo participa de um bate-papo com a escritora Cida Pedrosa e o senador Humberto Costa, às 17h30.

Outro lançamento previsto é o de “Novos Engenhos - Ensaios e artigos de cultura contemporânea (2003–2025)”, escrito por Beto Azoubel. A mediação da conversa sobre a obra fica por conta de Rodrigo Acioly, com participação de Josias de Paula e Jeder Janotti, às 15h.



Mais tarde, às 16h, Evaldo Costa e Ítalo Rocha Leitão apresentam “Eduardo Campos em Histórias”, que reconstrói a trajetória do ex-governador de Pernambuco. O coletivo Afrologia toma o palco às 17h, levando denúncia social em forma de poesia.

O Clube de Leitura Floriterária encerra a programação do palco, às 18h30, comandando um sarau. Do lado de fora do auditório, ocorrem outras atividades. A partir das 14, o Sexteto Aurora Pernambucana garante a trilha sonora do evento.

O público poderá conferir o trabalho de empreendedores locais da moda, decoração, artesanato e gastronomia, das 14h às 21h, na Crabolando Feira Criativa. Atividades infantis ocupam o espaço externo, das 14h às 17h30, além de sessões de autógrafos com os autores convidados.

Serviço:

“Além das Letras”

Quando: 30 de maio, a partir das 14h

Onde: Auditório 3 do Pernambuco Centro de Convenções - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Entrada gratuita

Informações: @bienalpe



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