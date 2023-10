A- A+

Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram nesta quarta-feira que reataram o relacionamento. A confirmação foi publicada nas redes sociais da cantora, que brincou com a situação durante viagem a Orlando, nos Estados Unidos, com o sertanejo.

"O marketing voltou (há duas semanas)", escreveu a artista, que havia relatado o fim do namoro há um mês, no mesmo dia em Sandy e Lucas Lima confirmaram o divórcio, num dos muitos casos de separação que têm marcado o ano de 2023.

Nesse ano de términos, confira lista abaixo de casais que reataram em 2023.

Susana Werner e Julio César

Durou pouquíssimo o término do casamento de 21 anos de Susana Werner e Julio César. A empresária e ex-atriz anunciou nas redes sociais que estava se separando num domingo de maio de 2023 e, na terça-feira seguinte, já dizia que eles haviam se precipitado.

Bruna Biancardi e Neymar

Em janeiro de 2023, o jogador de futebol anunciou que estava reatando com a influenciadora, seis meses depois de anunciar o fim do namoro. Em abril, Bruna confirmou estar grávida da primeira filha do jogador, Mavie, que nasceu no início deste mês.

João Gomes e Ary Mirelle

Em abril, um dia depois de receber uma declaração de amor nas redes sociais da influenciadora Ary Mirelle, o cantor João Gomes disse que a relação havia acabado. Um mês depois, eles anunciaram a volta do relacionamento e, no início de junho, postaram uma foto com a notícia de que vão ser pais.

Veja também

FOMENTO Prefeitura do Recife prorroga inscrições para dois editais voltados para a cultura; saiba mais