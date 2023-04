Além de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, veja outros seis casais de famosos que se separaram em 2023

A- A+

Com a vida pública e fãs que acompanham todos os seus passos, certamente é um desafio quando famosos precisam anunciar o fim de um relacionamento, seja de meses ou de anos. E esses quatro primeiros meses de 2023 foram repletos de anúncios de desenlaces amorosos. O comunicado de separação mais recente foi o de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb. Relembre abaixo outros casais que também se separaram.

Fábio Porchat e Nataly Mega

Também em janeiro, Fábio Porchat publicou um texto em seu instagram anunciando o fim do casamento de oito anos com Nataly Mega. De acordo com o humorista, mesmo ainda gostando da ex-esposa, os dois tinham posições diferentes quanto a ter filhos: ela queria e ele não. Em entrevista para O Globo, ele explicou:

"Separar é ruim sempre. Gostando da pessoa é ainda esquisito. Mas eu pensava que, se não queria ter filhos, precisava fazer isso rápido porque... Ela mesma falou: 'Até eu encontrar alguém de quem eu goste...'. Eu poderia ter pedido a Nataly mais dois anos, mas pensava: 'E se no final desses dois anos eu continuasse não querendo? Terei tirado dois anos preciosos de uma mulher que eu amo'. Então, é esse lugar de seguir a vida, né?".

Bela Gil e João Paulo Demasi

Depois de 19 anos de casados, Bela Gil publicou um texto no Instagram anunciando o fim do relacionamento com João Paulo Demasi. De acordo com ela, embora o casamento tenha terminado, isso não significa o fim do amor entre eles.

"Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim. O fim do amor nunca, pq não tem como não amar a forma como vc educa os nossos filhos, como vc navega o mundo, como vc é como ser humano. Nossa parceria na m/paternidade e nos negócios continua firme. Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com vc só me deu sorte", escreveu ela.

A filha de Gilberto Gil também comentou sobre sua separação em entrevista, falando também sobre o relacionamento aberto que tinha com o ex-marido.

José Loreto e Rafa Kalimann

O ano já começou com o clima de separação para José Loreto e Rafa Kalimann, que terminaram o relacionamento em janeiro deste ano, após seis meses juntos. Eles haviam assumido o namoro em agosto de 2022, ao longo de um show do Caetano Veloso, para depois fazerem os fãs vibrarem postando fotos juntos nas redes sociais. De acordo com entrevista que o ator deu para a colunista Patrícia Kogut, o término foi amigável e aconteceu porque ambos estavam trabalhando muito.

"Posso dizer, por mim e por ela, que foram amores certos, momentos errados", disse ele.

Alguns meses depois, o ator ainda foi criticado por internautas por postar um story parabenizando a ex, no aniversário dela.

Luis Navarro e Ivi Pizzott

O casamento de Ivi Pizzott com o ator de "Todas as flores" foi mais um que chegou ao fim ainda em janeiro deste ano. A atriz anunciou em suas redes sociais que "não teve escolha", mas que os dois vão seguir de forma amigável por causa das filhas do casal.

"É com muita, muita dor e em respeito a todos vocês que sempre torceram por nossa família, que venho comunicar que eu o Luis não estamos mais juntos. Está difícil e eu não tive escolha. Daqui pra frente, é saber como vou lidar com a situação e pra isso, conto com o carinho, respeito e orações de vocês. Seguimos, da maneira mais cordial possível, como os melhores pais que pudermos ser pras nossas meninas. Elas merecem!"

Sabrina Sato e Duda Nagle

O fim do casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle foi divulgado em março desse ano, mas, de acordo com a apresentadora, o casal já estava tendo crises desde 2022. De acordo com ela, os dois se separaram por terem objetivos diferentes, mas que vão continuar como parceiros para educar a filha da melhor forma.

"Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. (...) Este é um comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha", escreveu ela.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

Mais recentemente, na última quarta (19), chegou a notícia inesperada do fim do casamento de sete anos de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb. O anúncio foi feito pela jornalista nos stories de seu Instagram, dizendo: "o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou (...) Não vou contar mais a respeito, é um momento delicado".

A confirmação do ator só veio duas horas depois, em suas redes sociais. Não é a primeira vez que eles anunciam um término publicamente, o que aconteceu em 2017 e depois em 2019. Fontes próximas acreditam que é possível que os dois ainda reatem.

