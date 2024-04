Além de Deolane Barbosa, relembre outras famosas que já admitiram falta de libido

A- A+

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, não fez questão de esconder uma questão íntima: falta de libido. Em entrevista ao TV Fama, a advogada falou que levou o assunto ao médico recentemente. "Eu tenho que coisar, né?", brincou Deolane.

"Fui na minha ginecologista tem uns 15 dias e falei: 'Mulher, aplica alguma coisa aqui! Eu acho todo mundo estranho. Eu tenho que coisar, né?!'. Eu não sinto vontade, tanto que vou fazer esta semana todos os exames de hormônios, tudo, porque não está normal. O homem vem a coisa mais linda na minha frente, e eu acho um defeito", detalhou.

A seguir, relembre outras famosas que já falaram sobre falta de libido.

Fernanda Lima



Casada com Rodrigo Hilbert, a apresentadora de 46 anos já falou que a correria do dia a dia e questões da maternidade por vezes a deixam distante do sexo. "Eu sinto que, às vezes, falta tempo. É um dia tão sobrecarregado. São tantas demandas, ainda tem filho. E ainda tem coisas às vezes muito desagradáveis para tocar durante o dia. Quando chega a noite, eu me sinto cansada. Às vezes, realmente não quero. E aí fica faltando aquele momento do casal", disse Fernanda no programa "Bem Juntinho", do GNT, no ano passado.

Ivete Sangalo



Quando fez 50 anos, a baiana disse em entrevista ao Extra que a menopausa tinha influenciado em sua libido. Ivete é casada desde há mais de 15 anos com o nutricionista Daniel Cady. “Os prazeres têm que ser buscados. Existem várias maneiras de tratar isso e até de respeitar quando o seu corpo dá negativas. Eu sou completamente honesta com isso", afirmou a cantora.

Angélica



A menopausa também foi fator fundamental para queda de libido na rotina de Angélica. Em 2022, em entrevista à Vogue, a apresentadora revelou que estava conhecendo mais seu corpo, prestes a fazer 50 anos à época. "Quando a menopausa vem, ela chega meio que avassaladora, com os calores, a falta de libido, a queda de cabelo, o ressecamento da pele, a mudança de humor? Eu tive que parar e me olhar, para cuidar disso tudo de dentro para fora. Isso incentivou ainda mais o meu autocuidado", relatou Angélica.





Viih Tube



Ainda gestante de sua filha com o ex-BBB Eliezer, Viih Tube afirmou que a falta de libido foi um dos sintomas que ela mais sentiu na gravidez. "No começo eu pensava muito em sexo, mas tem horas que você está cansada, que você só quer deitar na cama, dormir e ponto final", afirmou a influenciadora à Marie Claire. Viih Tube também falou que ficou com receio de falar sobre o assunto com seu companheiro. "Querendo ou não, fiquei com medo de levar isso para ele e ele pensar que (a libido) morreu. Mas muito pelo contrário, foi ótimo ter me aberto com ele. Deu um alívio", afirmou.

Tatá Werneck





A apresentadora e humorista também já falou que sofreu de falta de libido num período que começou na reta final de sua gravidez. “Não tinha vontade nenhuma, e falei pra ele que se rolasse uma ereção eu ia chamar a polícia”, brincou Tatá em entrevista à Veja Rio, em 2020. Ela é casada com o ator Rafael Vitti, com quem teve a pequena Clara Maria.

