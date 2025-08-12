A- A+

Famosos Além de Diogo Nogueira: veja 5 famosos que fizeram implante capilar nos últimos três anos O ex-jogador de futebol e senador, Romário, foi um dos mais recentes que se renderam ao procedimento

Recentemente, uma foto do cantor Diogo Nogueira ganhou centenas de comentários enaltecendo a beleza do artista e dizendo que ele estava mudado. Resultado, possivelmente, de um transplante capilar feito há três anos e que está surtindo efeitos.

“Quem é esse cara na conta do Diogo Nogueira?”, brincou um seguidor. “Pensei que era o Maluma”, comentou outra. “Eu fiquei um pouco confusa, tentando lembrar de onde eu conhecia”, disse outro.

O transplante capilar é um procedimento cirúrgico para tratar a calvície a partir da transferência de folículos capilares saudáveis de áreas doadoras para áreas calvas — essas áreas pode ser qualquer parte do corpo que há cabelos, por exemplo, pernas, barba e até a parte de trás da nuca, área mais usada.

A solução tem crescido entre os homens por ser eficaz e permanente para restaurar o cabelo perdido devido a fatores genéticos, traumas ou condições médicas.





Atualmente, são duas técnicas mais comuns de transplante capilar: FUT (Transplante de Unidade Folicular) e FUE (Extração de Unidade Folicular). A primeira envolve a remoção de uma faixa de couro cabeludo da área doadora, enquanto na FUE, as unidades foliculares são individualmente extraídas uma a uma.

Outra personalidade que se rendeu ao transplante foi o ex-jogador de futebol, Romário. Aos 59 anos, ele próprio compartilhou as informações pelas redes sociais. A técnica escolhida pelo senador foi a Long Hair FUE, reconhecida como um recente avanço no transplante capilar, onde nenhuma região do couro cabeludo precisa ser raspada, possibilitando uma recuperação mais rápida e pós-operatório discreto. Os fios mais longos ficam visíveis imediatamente, dando uma prévia do resultado.

Confira outros famosos que realizaram o procedimento:

Malvino Salvador

O ator realizou o procedimento em 2022 e falou sobre o processo pelas redes sociais. Depois disso virou sócio de uma empresa que faz o tratamento e garoto-propaganda da marca.





O ator Malvino Salvador mostra processo do transplante capilar — Foto: Reprodução/Instagram

Marcelo Anthony

Em 2022, o ator Marcello Antony também falou sobre o procedimento pelas redes sociais. “Cirurgia foi excelente, não vou negar que senti um pouco de dor nas picadinhas da anestesia, mas depois disso você não sente absolutamente nada”, disse.





Marcello Antony faz transplante capilar — Foto: Reprodução

No caso de Antony, os folículos foram pegos na área de trás da cabeça e reimplantados na parte frontal e "coroa". O método é minimamente invasivo e os pacientes precisam apenas de uma breve recuperação para retornar às atividades do dia a dia.

Luciano Camargo

O cantor sertanejo passou por uma cirurgia em 2015, com a técnica FUE (Extração de Unidades Foliculares), que envolve a remoção individual de folículos capilares para preencher áreas com calvície. O procedimento, que durou cerca de oito horas, foi feito para tratar entradas e a região da coroa, utilizando cerca de 3.100 unidades foliculares, o equivalente a 7 mil fios. Em 2023, voltou a realizar nova cirurgia, desta vez para cobrir uma parte do topo da cabeça.





Luciano Camargo antes e depois do transplante capilar — Foto: Reprodução

“Percebi que as pessoas conversavam comigo reparando nas entradas [do cabelo]", revelou Luciano Camargo em entrevista à revista GQ.

Lucas Lima

O músico fez o procedimento em 2019 e ficou muito satisfeito com o resultado. O transplante durou cerca de nove horas e, um ano depois, compartilhou nas redes sociais o resultado. Segundo ele, a calvície começou aos 20 e poucos anos e ele tentava combater o problema de todas as formas possíveis.





Lucas Lima antes e depois do procedimento de transplante capilar — Foto: Reprodução/ Instagram

“Ver o cabelo ir embora mexeu com uma insegurança e uma vaidade que nem sabia que tinha. Pareço melhor hoje do que nas minhas fotos de 25. O transplante me rejuvenesceu muito”, disse em entrevista à revista GQ.

