FAMOSOS Além de eliminar 21 kg, como Viih Tube esculpiu corpo com combo de cirurgias: 'Estou superfeliz" Influencer comemorou emagrecimento de 82 kg para 61 kg, fruto de seu foco no último ano, que ajudou no resultado de sua forma física atual

Viih Tube passou por uma grande transformação ao longo dos últimos meses. A influencer tem chamado a atenção de seus seguidores com as fotos que publica, especialmente por que faz cerca de um ano que ela deu à luz a um filho, Ravi, fruto do relacionamento com Eliezer.



O marido, que conheceu durante a participação no “Big Brother Brasil”, até fez uma brincadeira recentemente dizendo que ela “tá muito gostosa para eu gastar tempo com qualquer coisa que não seja ela”.

Fato é que a influencer surpreendeu ao mostrar o resultado de seu foco. Nos stories, em seu Instagram, ela mostrou que está pesando atualmente 61 kg. Segundo ela, trata-se de uma eliminação de 21 kg em um período de 12 meses. Ela, claro, anda feliz compartilhando esses registros.



Além do emagrecimento, Viih Tube realizou uma série de intervenções estéticas que ajudaram a esculpir o seu corpo. Em junho do ano passado, ela realizou um combo de cirurgias. Entre os procedimentos pelos quais Viih Tube passou estão cirurgias de hérnia umbilical e diástase, além da redução das mamas e lipoaspiração nas regiões das costas e dos braços.

Mãe de dois filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses — do relacionamento com Eliezer —, ela ainda fez uma abdominoplastia, conhecida como a “plástica da barriga”, que consiste na remoção do excesso de pele e gordura da área abdominal e é indicada para pessoas com algum grau de flacidez.

“Fiz cirurgia, então esperei dar uma semana para falar com vocês. Deu tudo supercerto. Eu estava com uma hérnia umbilical, depois do parto do Ravi. A minha diástase também já era um caso cirúrgico. No final, aproveitei que teria que operar e arrumei meu peito, fiz abdominoplastia, lipo nas costas, braços e amei”, contou Viih Tube em um vídeo aos seguidores em que explicou o motivo de seu sumiço das redes.



“Eu estava com uma hérnia umbilical, depois do parto do Ravi. E ela começou a doer muito. Nada grave, mas era uma dor que estava me incomodando no dia a dia. Então, eu falei: ‘Ai, vou ter que operar essa hérnia logo, porque a dor está chata, já quero fazer abdominoplastia, então vamos logo’. Eu estava com muito medo da cirurgia, gente”, continuou.

Ela também contou que retirou parte do silicone que tinha nos seios. Segundo Viih, eram 320 ml. “Parece pouco, mas era muito para mim”, contou. “Diminuí o meu peito. Estava muito pesado para mim. Eu sou muito pequena. Além de ter caído, né? Com a amamentação e tudo. Então tirei bastante pele e coloquei 250 ml (de silicone). Estou superfeliz. Está bem pequenininho.”

