REALITY SHOW

Além de Gaby Spanic, quem mais já foi expulso do reality A Fazenda?

A atriz venezuelana foi expulsa após dar um tapa em Tàmires Assîs durante uma dinâmica, em um ato de "protesto" contra uma suposta violência dentro do confinamento

Gaby Spanic foi expulsa após dar um tapa em Tàmires Assîs durante uma dinâmica, em um ato de "protesto" contra uma suposta violência dentro do confinamento

A expulsão de Gaby Spanic de A Fazenda 17 nesse domingo, 19, entrou para a lista de momentos mais tensos do reality. A atriz venezuelana deu um tapa em Tàmires Assîs durante uma dinâmica, em um ato de "protesto" contra uma suposta violência dentro do confinamento.

Ao longo de 17 edições, o programa da Record registrou outras situações em que o limite entre o jogo e o descontrole foi ultrapassado, resultando em expulsões; relembre:

Rachel Sheherazade - A Fazenda 15 (2023)
A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 após uma briga com Jenny Miranda. A discussão começou após a jornalista se negar a cuidar das ovelhas da sede, tarefa demandada pela influenciadora, que era fazendeira da semana.

Ao final, ninguém ficou encarregado de cuidar das ovelhas e os participantes enfrentaram uma punição de 48h sem gás. Mais tarde, em conversa com André e Lucas, a jornalista afirmou que a influenciadora já teria "atacado duas pessoas e acusado uma terceira de agressão".

"Ela vem para cima mesmo", comentou ela na ocasião. A cena da agressão, porém, não foi transmitida.

Tiago Ramos e Shayan Haghbin - A Fazenda 14 (2022)
Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos de A Fazenda 14, em 2022, após uma confusão que terminou com agressão na madrugada depois da eliminação de Thomaz Costa.

Em comunicado aos demais participantes, a produção alegou que a decisão foi tomada porque "ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões".

Pelas imagens das câmeras do confinamento, foi possível ver o momento em que Shayan e Tiago iniciam um bate boca e depois seguem trocando empurrões e cotoveladas. O modelo ainda teria ameaçado agredir Shay com uma garrafa.

Nego do Borel - A Fazenda 13 (2021)
O cantor Nego do Borel foi expulso da 13ª edição de A Fazenda. Ele foi investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra sua colega de confinamento Dayane Mello.

Em alguns vídeos da transmissão é possível perceber que a modelo aparentava estado de embriaguez após uma festa que começou na noite de sexta-feira, 24. Enquanto os participantes se preparavam para dormir, MC Gui comenta, ao perceber Nego do Borel na mesma cama que Dayane Mello: "Day, se você quiser ficar aí, você responde. Papo sério. Se ela não responder, você sai, Nego".

Na sequência, outros confinados comentam sobre ela estar "completamente bêbada". Durante a madrugada, foi possível ouvir sons que indicavam um comportamento sexual na cama em que ambos estavam.

Phellipe Haagensen - A Fazenda 11 (2019)
Phellipe Haagensen foi expulso do reality show em 2019, após ter dado um beijo sem consentimento em Hariany. Após o ocorrido, o ator chegou a declarar: "Sou um cara muito mulherengo, estava carente e me deu uma vontade de beijar, sim".

Catia Paganote - A Fazenda 10 (2018)
A ex-paquita Catia Paganote foi expulsa da 10ª edição de A Fazenda no dia 29 de novembro de 2018. Durante um jogo de 'aquabol' na piscina, Catia se estranhou com Evandro Santo e acabou lhe dando um tapa no rosto. A produção do programa decidiu expulsá-la no dia seguinte.

Nadja Pessoa - A Fazenda 10 (2018)
Nadja Pessoa foi expulsa da edição de 2018 de A Fazenda. Após uma discussão com os participantes Caique Aguiar e Fernanda Lacerda, Nadja deitou-se em sua cama com o humor alterado. Pouco depois, Caique foi para o local provocá-la, quando, então, ela deu chutes em sua perna.

A produção considerou a agressão física como a motivação para ser expulsa do programa.

Duda Yankovich - A Fazenda 2 (2011)
A lutadora sérvia Duda Yankovich foi expulsa de A Fazenda em 2011, após dar um tapa em Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso.

Na ocasião, o apresentador Britto Jr. ressaltou a trajetória correta da lutadora dentro do programa, mas afirmou que a produção não poderia deixar passar o que foi considerado como uma agressão.
 

