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Famosos Além de Lady Gaga: veja celebridades que tiveram filhos por barriga de aluguel Kim Kardashian, Paris Hilton, Cristiano Ronaldo, Elton John e Nicole Kidman integram lista de nomes que recorreram à gestação de substituição

A forma como Lady Gaga e Michael Polansky se tornaram pais veio a público cerca de três meses depois do nascimento da primeira filha do casal. Rose Bean Polansky, nascida em 9 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi gerada por meio de uma barriga de aluguel, como revelou o site "TMZ" na quinta-feira (17). A publicação afirma ter tido acesso à certidão de nascimento da menina.

Gaga e o noivo não explicaram publicamente por que optaram pela gestação por substituição. A cantora já falou diversas vezes sobre a fibromialgia, condição que provoca dores crônicas. Não há, porém, qualquer confirmação de que o diagnóstico tenha influenciado a decisão do casal.

A estrela de “Abracadabra” está longe de ser a única celebridade a recorrer ao procedimento. De nomes como Kim Kardashian e Nicole Kidman a Lena Dunham — que anunciou justamente nesta semana a chegada da primeira filha —, diferentes artistas já falaram publicamente sobre esse caminho para aumentar a família.

No Brasil, a barriga de aluguel é restrita à chamada “barriga solidária”, permitida apenas para parentes de até quarto grau, sem qualquer compensação financeira, e sujeita à autorização do Conselho Federal de Medicina quando fora desse vínculo. Paulo Gustavo e Thales Bretas recorreram ao procedimento em solo americano para ter os filhos com auxílio de gestantes de substituição.

A seguir, veja alguns casos de celebridades que recorreram à barriga de aluguel para gerarem seus filhos.

Lena Dunham

A coincidência de datas é curiosa: apenas um dia antes de o "TMZ" revelar o caso de Lady Gaga, Lena Dunham, de 40 anos, anunciou que também havia se tornado mãe por meio de gestação de substituição. A atriz, roteirista e criadora da série “Girls” contou a novidade em um relato publicado pela edição americana da revista “Vogue” na última quarta-feira (16). A menina é a primeira filha dela com o marido, o músico Luis Felber.

A maternidade por esse caminho já estava relacionada a um longo histórico médico. Dunham conviveu durante anos com endometriose severa e, aos 31 anos, passou por uma histerectomia — cirurgia de retirada do útero. Ela também já havia contado que tentara fertilização in vitro sem sucesso.

Kim Kardashian

Kim Kardashian deu à luz os dois primeiros filhos que teve com Kanye West, North e Saint, mas recorreu a gestantes de substituição nas duas gestações seguintes. Chicago nasceu em janeiro de 2018; Psalm, em maio de 2019.

A empresária e estrela de reality show já havia enfrentado complicações nas gestações anteriores e foi alertada sobre os riscos de uma nova gravidez. Kardashian falou abertamente sobre o processo e chegou a dizer que, embora tivesse dificuldade inicialmente em abrir mão do controle sobre a gravidez, sua experiência com a gestação de substituição acabou sendo positiva.

Paris Hilton

Paris Hilton e o empresário Carter Reum tiveram os dois filhos com auxílio de gestantes de substituição. Phoenix nasceu em janeiro de 2023, e London chegou em novembro do mesmo ano — esta última mantida em segredo, até o nascimento, mesmo para parte da família da socialite.

Paris posteriormente explicou que traumas vividos na adolescência tiveram peso na escolha, tomada após conselhos da amiga Kim Kardashian. Ela associou o medo de gravidez e parto ao transtorno de estresse pós-traumático decorrente dos abusos que afirma ter sofrido quando esteve internada na Provo Canyon School, instituição para jovens em Utah.

Cristiano Ronaldo

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo, de 38 anos, recorreu à barriga de aluguel em 2011, quando decidiu que seria pai solo. Ele contratou uma mulher americana para dar à luz a seu filho, que também se chama Cristiano. Anos mais tarde, em 2017, o craque usou o mesmo recurso para ter os gêmeos Eva e Mateo.

Nesse mesmo ano, Cristiano foi pai pela quarta vez, sendo esta por meio da gravidez natural, com a namorada e modelo Georgina Rodríguez. Em 2022, Georgina estava esperando por filhos gêmeos, um casal, mas o menino não resistiu.

Priyanka Chopra

Malti Marie, filha da atriz Priyanka Chopra e do cantor Nick Jonas, nasceu por meio de uma gestante de substituição em janeiro de 2022. O início da vida da menina foi delicado: prematura, ela passou mais de três meses em uma unidade de terapia intensiva neonatal.

Priyanka evitou durante algum tempo detalhar a razão da escolha pelo procedimento. Em entrevista à “British Vogue”, afirmou ter enfrentado “complicações médicas” e disse que a gestação de substituição havia sido uma etapa necessária para que se tornasse mãe. A atriz preferiu não divulgar qual era a condição de saúde.

Nicole Kidman

Nicole Kidman e Keith Urban também recorreram ao método para a segunda filha do casal. Faith Margaret nasceu em dezembro de 2010, em Nashville, nos Estados Unidos. Em comunicado divulgado depois do nascimento, os dois fizeram questão de agradecer à mulher que havia conduzido a gestação.

Kidman havia gestado a primeira filha com Urban, Sunday Rose, nascida em 2008. Segundo a declaração do casal à época, Faith era filha biológica dos dois e foi gerada por uma gestante de substituição.

Paulo Gustavo

No Brasil, um dos casos de maior repercussão foi o de Paulo Gustavo e Thales Bretas. Os filhos do humorista e do dermatologista, Gael e Romeu, nasceram nos Estados Unidos, em 2019, após gestações conduzidas por duas mulheres diferentes.

O próprio Paulo explicou posteriormente como foi realizado o processo: embriões foram formados tanto com seu material genético quanto com o de Thales e implantados separadamente. Gael é filho biológico de Paulo, enquanto Romeu é filho biológico de Thales. Antes do nascimento dos meninos, o casal havia enfrentado a perda de outros bebês durante uma tentativa anterior de gestação de substituição nos Estados Unidos.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick já eram pais de James Wilkie, nascido em 2002, quando decidiram aumentar a família. As gêmeas Tabitha e Marion nasceram em junho de 2009, em Ohio, por meio de uma gestante de substituição.

Quando a gravidez foi anunciada, representantes do casal confirmaram que as meninas chegariam com a ajuda de uma gestante. Na época, uma pessoa próxima à família afirmou à imprensa que Parker e Broderick haviam feito diferentes tentativas de ter outro filho antes de recorrer à alternativa.

Rebel Wilson

A atriz australiana Rebel Wilson anunciou em novembro de 2022 a chegada da primeira filha, Royce Lillian, também gerada por meio de uma gestante de substituição. Antes disso, a estrela de “A escolha perfeita” (2012) havia passado por diferentes tentativas de fertilização assistida.

Em entrevista à BBC reproduzida pelo “Guardian”, Wilson contou que já planejava a maternidade quando conheceu Ramona Agruma, com quem posteriormente se casou. Àquela altura, havia realizado diversas rodadas de fertilização in vitro e enfrentado uma tentativa malsucedida de transferência de embrião. Royce nasceu em novembro de 2022.

Elton John

O pianista e cantor Elton John, de 76 anos, é casado com o diretor de cinema David Furnish, de 61. Juntos, o casal decidiu realizar o sonho de ter filhos por meio de uma barriga de aluguel. Em 2010, então, nasceu Zachary, e em 2013, Elijah. Os dois procedimentos ocorreram com a mesma mulher.

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