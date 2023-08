A- A+

CELEBRIDADES Além de Larissa Manoela, Jojo Todynho, Medina e Britney Spears tiveram problemas com os pais Atriz revelou ao Fantástico detalhes do rompimento com os progenitores, que cuidavam de sua carreira e foram afastados em maio, quando ela assumiu o próprio agenciamento

A relação turbulenta entre Larissa Manoela, de 22 anos, e os pais pelo controle de sua carreira e vida financeira veio a tona após a atriz se pronunciar em entrevista ao Fantástico, na noite de domingo.



Ela alegou que não estava satisfeita com a condução de seus negócios e explicou o rompimento com Silvana Taques e Gilberto Elias para tomar as rédeas da própria carreira.



Ela deixou com o casal cerca de R$ 18 milhões de seu patrimônio. Além dela, outros famosos já tiveram situações parecidas e protagonizaram brigas públicas. Relembre:

Jojo Todynho x Mãe biológica

Após a entrevista de Larissa Manoela ir ao ar, Jojo Todynho usou a conta do Instagram e em uma sequência de vídeos, revelou que entrou na justiça para retirar o nome da mãe biológica da certidão de nascimento. Segundo a cantora, ela não quer deixar nenhuma brecha jurídica e impedir que a genitora consiga sua herança no caso de uma morte.

"Minha mãe é quem me criou. Minha avó, minha tia, minha mãe Maria Helena. A minha mãe pagava R$ 120 de pensão e falava na época que isso era esmola, e que bebia isso de cerveja"

Gabriel Medina x Simone Medina

Quem também já teve problemas com a mãe foi o surfista Gabriel Medina. Em 2020, a família do atleta não aprovava o casamento com Yasmin Brunet e tinha ‘medo’ da influência da modelo na carreira do esportista. A richa familiar chegou à Justiça.

Sócia na empresa de gerenciamento esportivo do filho, Simone recorreu às autoridades sobre o não pagamento de seu salário, que o surfista tinha parado de repassar. Em acordo, ficou decidido que a família ficaria com alguns imóveis, mas não poderia mais ‘explorar comercialmente a imagem do filho’. Medina e Yasmim se separaram e, hoje, mãe e filho já convivem bem novamente.



Britney Spears x James Spears

Após 13 anos sob tutela, a cantora Britney Spears tinha sua vida e carreira administradas pelo pai, James Spears. Os bastidores dessa briga judicial são revelados na série documental "Jamie vs Britney: o Julgamento da Família Spears". Jamie Spears passou a ter o controle financeiro e pessoal da cantora após a filha atacar um paparazzi em um posto de gasolina, em 2008. Em 2021, a cantora pôde retomar o controle pessoal e comercial da sua carreira.

João Augusto Liberato x Rose Miriam

Desde a morte do apresentador Gugu Liberato, a viúva Rose Miriam e João Augusto Liberato estão em lados opostos da disputa pela herança do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, morto em 2019. O filho do casal, não vai de acordo já que o pai optou por não destinar seus bens à ex-mulher no testamento.

