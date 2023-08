A- A+

CELEBRIDADES Além de Larissa Manoela, relembre outros artistas que romperam com os pais ao longo da carreira Atriz de 22 anos detalhou problemas com a família em entrevista ao 'Fantástico' do último domingo (13)

O conflito entre Larissa Manoela e seus pais ganhou as redes sociais nesta segunda-feira (14) depois da matéria exibida pelo "Fantástico", no último domingo (13), na qual a atriz detalha o problema.



Larissa afirmou que, por conta da desavença, ela estava abrindo mão de um patrimônio de R$ 18 milhões para poder começar do zero, longe do controle da família. Seu pai e sua mãe sempre administraram a carreira precoce da paranaense, iniciada aos 6 anos.



Ainda ao "Fantástico", Larissa relatou que vivia com uma mesada que os pais repassavam a ela. Além disso, era comum ela ter que pedir depósitos para pequenos gastos, como um milho na praia.

Assim como Larissa Manoela, não faltam exemplos de artistas que romperam pais que também assumiam papéis de empresários. Em alguns casos, as desavenças ganharam grandes proporções, como o de Britney Spears, que inspirou documentários e um movimento nas redes a seu favor.

Relembre alguns exemplos a seguir:

Beyoncé

Em março de 2011, pouco antes de lançar "4", o quarto disco de sua carreira, Beyoncé anunciou que seu pai, Matthew Knowles, não atuaria mais como seu empresário. Ele havia cuidado de toda a carreira da cantora até aquele momento. Apesar do rompimento, a assessoria de Beyoncé explicou à época que a decisão era puramente profissional, não havendo, portanto, nenhuma desavença na relação entre pai e filha. "Sou grata ao meu pai por tudo o que ele fez pela minha carreira. Ele é pai para a vida toda e eu o amo muito", disse a estrela, então com 29 anos, em comunicado.

Drew Barrymore

Estrela de títulos de sucesso como "As Panteras", "Pânico" e "Como se fosse a primeira vez", Drew Barrymore nunca escondeu os conflitos que teve com a família ao longo da vida. A atriz começou cedo, aos 11 meses, quando fez um comercial para a TV. Abandonada pelo pai desde pequena, foi criada pela mãe, Jaid Barrymore, com quem teve uma relação conturbada. Drew já falou em diversas entrevistas sobre como o estilo permissivo de Jaid foi fundamental para que ela bebesse e usasse drogas desde nova. Aos 14 anos, veio o rompimento: ela se emancipou legalmente e sua mãe deixou de ser sua empresária.



Macaulay Culkin

Fenômeno nos anos 1990, o protagonista de "Esqueceram de mim" também teve de se emancipar para se ver livre da sombra dos pais. Ele o fez aos 14 anos, em 1994. Foi neste ano que ele resolveu dar uma pausa na carreira — até ali, ele já havia feito 15 filmes em 7 anos. Culkin já falou abertamente sobre o assunto, alegando que seus pais nunca o deixavam tirar férias e o faziam trabalhar incansavelmente, contrato após contrato.

Britney Spears

A briga histórica da cantora com o pai, Jamie Spears, foi tema de documentários e de todo um movimento nas redes sociais em prol de Britney. Jamie controlou a vida financeira da filha de 2008 até novembro de 2021, quando ela o venceu na justiça e conseguiu retomar as rédeas da sua carreira. Jamie, inclusive, foi investigado pelo FBI por conta das declarações de um ex-segurança de Britney dando conta de que o pai da cantora colocou escutas telefônicas sem autorização no quarto dela, gravando mais de 180 horas de conversas privadas de Britney.

Lindsay Lohan

A atriz teve diversas brigas públicas com a mãe, Dina Lohan, algumas envolvendo questões financeiras. Em 2011, os 25 anos, Lindsay demitiu Dina, que era sua empresária. Foi na mesma época em que a artista enfrentava problemas judiciais por conta do alcoolismo e do uso de drogas.

