Além de Luísa Sonza, relembre famosos que dizem não ligar muito pra sexo

Luísa Sonza agitou as redes sociais recentemente por conta de uma entrevista à Marie Claire. Entre diversos assuntos, chamou atenção o fato da cantora ter revelado que não liga muito para sexo.

"Sexo é superestimado. O ato sexual mesmo, por si só, é superestimado. Tem gente que gosta muito, eu não gosto tanto assim", disse a gaúcha de 25 anos.

A seguir, relembre outros famosos que, assim como Luiza Sonza, já revelaram que não dão muita importância para relações sexuais.

Morrissey

O ex-vocalista da banda The Smiths já disse em entrevistas que não tem uma vida sexual ativa. E que, como se diz, está tudo bem. O cantor já se afirmou “bissexual não praticante”.

Jennifer Lawrence

"Pênis é um negócio perigoso. Não quero pegar doenças, sou germofóbica”. A frase é de Jenniffer Lawrence, protagonista de longas como "O lado bom da vida" e da franquia "Jogos vorazes". A atriz já deixou claro que "não é muito chegada em sexo".

Victor Hugo

Em 2020, o psicólogo Victor Hugo, que participou da edição do "Big Brother Brasil" daquele ano, revelou ser assexual. "Li um artigo científico sobre assexualidade. Logo na definição do que é ser assexual, eu chorei muito porque percebi que eu era um e que havia me descoberto", afirmou o ex-brother em entrevista à revista Quem.

Bradford Cox

Em 2019, o vocalista da banda americana The Deerhunter declarou à revista Out Magazine que "sexo é uma perda de tempo".

Tim Gunn

Em seu livro "Gunn’s golden rules: Life’s little lessons for making It work", publicado em 2011, o consultor de moda americano afirmou que não se interessava por meninos nem por meninas. "Por muitos anos, eu me identifiquei como assexual, e ainda acho que isso é o mais próximo da verdade", explicou.

