A- A+

Recentemente Maiara discutiu sua jornada de perda de peso em uma transmissão ao vivo, e compartilhou sua experiência com procedimentos como a cirurgia bariátrica. Ela disse estar atualmente pesando 47 kg. Ela enfatizou que está feliz e se sentindo perfeita, destacando que não está enfrentando problemas de saúde.

A cantora detalha os esforços que fez ao longo dos anos para emagrecer, incluindo cirurgias e tratamentos, e como recentemente lutou contra o ganho de peso novamente. Apesar das dificuldades, ela expressa gratidão pela transformação e afirma estar cuidando bem de si mesma, tanto fisicamente quanto emocionalmente.

Outros famosos também passaram pelo procedimento, e se dizem satisfeitos com o resultado. Veja abaixo.

Jojo Todynho

Aos 27 anos, Jojo Todynho optou por fazer uma cirurgia bariátrica em agosto do ano passado. Antes da cirurgia, ela estava com 146 kg. Os primeiros resultados da cirurgia foram visíveis já no final de agosto, quando ela havia perdido 10 kg, alcançando os 136 kg. Em outubro do mesmo ano, Jojo atualizou seus seguidores sobre o processo de emagrecimento, revelando que estava pesando 119 kg. No início de 2024, a cantora alcançou uma grande marca ao revelar que havia perdido 46 kg e estava pesando 100 kg.

Solange Almeida

A cantora Solange Almeida, integrante da banda Aviões do Forró, compartilhou que optou por fazer a cirurgia bariátrica por questões de saúde, devido a várias condições que enfrentava, como esteatose hepática, inflamação nas articulações, hipertensão, colesterol alto, e pré-diabetes, entre outros problemas. Ela realizou o procedimento em 2008 e conseguiu perder 50 kg.





Fabiana Karla

Em dezembro de 2010, Fabiana se submeteu à cirurgia e conseguiu perder 20 kg, reduzindo do manequim 54 para o 48. A humorista compartilhou em entrevista que a motivação para o procedimento foi evitar sobrecarregar ainda mais o corpo, que já estava sofrendo com o sobrepeso. Com essa mudança, Fabiana conseguiu reduzir seu peso de 113 para 95 kg.

Romário

O ex-jogador, que fez parte da equipe brasileira vitoriosa na Copa do Mundo de 1994, compartilhou que em 2011 recebeu o diagnóstico de diabetes e optou por passar pela cirurgia para controlar a condição.

André Marques

O ator André Marques foi submetido à operação em novembro de 2013. Passados 5 anos da cirurgia, ele relata que chegou a perder 70 kg.

Veja também

CELEBRIDADES Shakira volta a atacar Piqué em entrevista: "Arrastava-me para o fundo"