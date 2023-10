Atriz Meryl Streep anuncia separação; relembre outros divórcios de Hollywood

A- A+

Leia também

• Famosos criticam avanço de projeto de lei que proíbe casamento de pessoas do mesmo sexo

A atriz Meryl Streep, de 74 anos, e o escultor Don Gummer, de 76, estão separados. A notícia, confirmada por um porta-voz da artista ao portal Page Six na noite dessa sexta-feira (20), veio acompanhada de outro detalhe: os dois não são mais um casal "há mais de seis anos". Casados em 1978, Meryl e Gummer ficaram juntos por ao menos 39 anos.

Relembre outros divórcios recentes de Hollywood, em um grupo formado somente por ganhadores do Oscar:

Hugh Jackman

Em setembro deste ano, o vencedor do Oscar Hugh Jackman e a também atriz Deborra-Lee Jackman terminaram o casamento de 27 anos. Deb e Hugh são pais de dois filhos, Oscar, de 23 anos, e Ava, de 18.

O casal confirmou o término da relação em depoimento conjunto à revista "People". "Fomos abençoados por compartilhar quase três décadas juntos como marido e mulher em um casamento maravilhoso e amoroso. Nossa jornada agora está mudando e decidimos nos separar para buscar nosso crescimento individual", declarou o casal. "Nossa família foi e sempre será nossa maior prioridade. Empreendemos este próximo capítulo com gratidão, amor e bondade. Agradecemos imensamente sua compreensão em respeitar nossa privacidade enquanto nossa família navega nessa transição em todas as nossas vidas."

Kevin Costner

Kevin Costner, também vencedor do Oscar e estrela de "O Guarda-Costas" (1992) e "Estrelas Além do Tempo" (2016), se separou da mulher, a modelo Christine Baumgartner, depois de 18 anos de casados. Juntos, eles têm três filhos — Cayden, de 15 anos, Hayes, de 14, e Grace, de 12. A informação foi revelada pela revista People e confirmada por um representante do ator no começo de maio deste ano.

Reese Witherspoon

Para completar o grupo de ganhadores do Oscar, Reese Witherspoon também pôs fim a um casamento de mais de uma década. Reese era casada com o agente Jim Toth há 12 anos e tem, com ele, um filho: Tennessee James, de 10 anos. O anúncio da separação foi em março deste ano. Em um comunicado conjunto nas redes sociais, eles afirmaram que tiveram "muitos anos maravilhosos juntos" e que estão seguindo adiante com "amor, gentileza e respeito mútuo" por tudo o que criaram juntos.

Veja também

CINEMA Filmes pernambucanos estão na programação do festival Cinemato, no Mato Grosso