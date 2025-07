Além de Ozzy Osbourne: confira outras 5 celebridades que foram diagnosticadas com o Parkinson

A- A+

Leia também

• Doença de Alzheimer e vírus do herpes: o que diz a ciência sobre possíveis ligações?

• Alzheimer: qual é o caso mais jovem já registrado? Paciente teve sintomas com menos de 20 anos

• Alzheimer: conheça o teste da "xícara de chá" que pode identificar sinais precoces da demência

Morreu, nesta terça-feira (22), o músico Ozzy Osbourne, pioneiro do heavy metal e conhecido pelos fãs como "príncipe das trevas". O roqueiro sofria de doença de Parkinson desde 2019 — ano em que divulgou o diagnóstico para seus fãs. Ele tinha 76 anos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Parkinson é "uma doença degenerativa, progressiva e crônica" que resulta da deterioração de certos neurônios cerebrais. Esse dano impede a produção de dopamina, uma substância envolvida no controle do movimento. Como resultado, os indivíduos afetados têm dificuldade para realizar tarefas físicas comuns, o que pode piorar com o tempo.

Esse distúrbio afeta principalmente o controle muscular e pode reduzir progressivamente a autonomia de uma pessoa. Entre as complicações mais comuns estão rigidez, perda de coordenação motora e problemas de mobilidade. Além do cantor, outros famosos também convivem com a doença.

Milton Nascimento

Milton Nascimento, cantor e compositor - Foto: reprodução/Instagram

O cantor brasileiro que foi tema de samba-enredo da Portela no carnaval convive com Parkinson há dois anos. A revelação foi feita por Augusto Nascimento, filho e empresário do artista, ao Jornal Nacional, da TV Globo.

“Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes”, explicou Augusto. “Só que, em paralelo, ele está super feliz com a vida. Está super empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo.”

Renata Capucci

Jornalista Renata Capucci - Foto: Instagram/reprodução

A jornalista Renata Capucci revelou em 2022 que foi diagnosticada com Parkinson há quatro anos. "Pensei muito sobre este momento. Sabia que ele iria chegar e que vinha na hora certa, quando eu me sentisse exatamente como eu me sinto hoje: forte, confiante e feliz. Não é fácil. Mas não é o fim", escreveu a jornalista no Instagram.

Segundo ela, os sintomas começaram durante sua participação no programa "Popstar". Capucci revelou que estava em casa, depois de gravar o sexto programa, quando o braço dela subiu sozinho, enrijecido.

"E o meu marido, que é médico, logo depois do programa, me levou para um hospital que tinha emergência neurológica e eu fui diagnosticada com Parkinson. Aquilo caiu como uma bigorna em cima da minha cabeça", recorda a jornalista.

Michael J. Fox

A estrela da franquia "De volta para o futuro" foi diagnosticado com a doença em 1991, quando tinha apenas 29 anos e estava no auge da fama. Somente em 1998, entretanto, ele falou publicamente sobre a situação, abordada mais a fundo na sua autobiografia intitulada "Homem de sorte". Em 2000, criou uma fundação de pesquisa para tratamentos contra a doença.

Morten Harket

Morten Harket - Foto: divulgação

O vocalista do a-ha, revelou diagnóstico de Parkinson em uma entrevista no site oficial da banda em junho deste ano. “Não tenho problema em aceitar o diagnóstico. Com o tempo, levei a sério a atitude do meu pai de 94 anos em relação à forma como o organismo gradualmente se rende".

Aos 65 anos, ele explicou ainda que não tem problema em revelar o diagnóstico e que isso faz parte de trazer paz e tranquilidade para o músico.

Em junho de 2024, Morten foi submetido a um procedimento neurocirúrgico no qual eletrodos foram implantados no lado esquerdo do cérebro. O procedimento teve o efeito desejado: muitos de seus sintomas físicos praticamente desapareceram. Em dezembro do mesmo ano, ele foi submetido a um procedimento semelhante no lado direito do cérebro, que também foi bem-sucedido.

“Estou fazendo o melhor que posso para evitar que todo o meu organismo entre em declínio. É um equilíbrio difícil entre tomar a medicação e controlar seus efeitos colaterais. Há tanta coisa para ponderar quando você está emulando a maneira magistral como o corpo lida com cada movimento complexo, ou com questões e convites sociais, ou com a vida cotidiana em geral”, comentou.

Neil Diamond



Ícone do folk americano, Diamond teve de se aposentar dos palcos em 2018 por conta do diagnóstico de Parkinson. Segundo um comunicado enviado por sua equipe na época, "a doença tem dificultado as viagens e as atuações em larga escala". Restavam ainda alguns shows da turnê que ele estava fazendo comemorando 50 anos de sua primeira turnê, mas tiveram de ser cancelados.

Veja também