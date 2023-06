Além de Stenio Garcia, confira o antes e depois de nove famosos que realizaram harmonização facial

A- A+

A harmonização facial realizada por Stenio Garcia movimentou as redes sociais, na última terça-feira (13), por conta da mudança expressiva ocasionada pelo procedimento. Muito comum entre os famosos, a aplicação de preenchedores no rosto com fins estéticos vem se popularizando por ser pouco invasiva e reversível, além de integrar diversas técnicas diferentes.



Confira abaixo algumas celebridades que realizaram a harmonização:

Dedé Santana

Foto: reprodução



Em janeiro deste ano, Dedé Santana, o eterno trapalhão, fez uma harmonização facial para amenizar as rugas de expressão no rosto e tirar as marcas da idade. O artista tem 86 anos. Na clínica de estética no Rio de Janeiro, ele fez preenchimento de mandíbula, olheiras, lábios, retirou o bigode chinês e até mesmo redesenhou suas sobrancelhas.

Sérgio Malandro

Foto: reprodução



Sérgio Mallandro entrou para o time dos harmonizados em dezembro de 2021, aos 66 anos. O humorista retirou o bigode chinês, fez procedimentos no nariz, mandíbula e na boca.

Gretchen

Foto: reprodução



Desde 2018, Gretchen, de 63 anos, realiza procedimentos estéticos relacionados à harmonização facial. Recentemente, a cantora e dançarina manifestou-se nas redes sociais sobre as críticas que recebe sobre a sua aparência: "Vi várias pessoas postando minhas fotos (e escrevendo): 'Se você não quer ficar com o rosto da Gretchen, me procure'. Gente, isso já está antigo, feio! Já está sem graça falar isso. O meu rosto mudou? Mudou, sim! Ficou diferente do que eu era? Graças a Deus, porque não era legal do jeito que era. E eu gosto muito do jeito que está agora: uma mandíbula legal, a boca legal, os dentes maravilhosos... A gente tem sempre que estar melhorando. Se a gente não faz pela gente, quem vai fazer?", ela desabafou.

Joelma

Foto: reprodução



Joelma, que já realizou diversos procedimentos estéticos desde o início da sua carreira, fez a primeira harmonização facial em 2019, aos 44 anos. Recentemente, a cantora foi hospitalizada por conta de sequelas da covid-19.

Latino

Foto: reprodução



Em dezembro do ano passado, Latino viralizou nas redes sociais após compartilhar fotos do resultado de sua harmonização facial. O cantor passou por um procedimento de rejuvenescimento facial com aplicação de toxina botulínica e fios com técnica do Fox Eyes para abertura do olhar e elevação da sobrancelha.

Wesley Safadão

Foto: reprodução



Em setembro de 2020, aos 32 anos, o cantor sertanejo Wesley Safadão realizou o procedimento de harmonização facial. "Eu tinha duas maçãs aqui, pois eu tenho um rostinho redondo de pai e mãe, rostinho de bolacha, e me incomodava muito quando eu dava aquela risada gostosa. Então, dei uma organizada", disse o cantor durante o programa "The Noite".

Fred Nicácio

Foto: reprodução



Participante do BBB-23, Freed Nicácio realiza, junto com seu marido Fabio Gelonese, procedimentos estéticos há, pelo menos, cinco anos. Ele já realizou aplicações de botox, bioremodelador tecidual, além de harmonização facial e preenchimento labial.

Alok

Foto: reprodução



Alok se tornou referência para homens que buscam harmonização facial, após realizar o procedimento em 2019. Com a mandíbula bem definida, o DJ foi um dos primeiros homens a viralizar por conta do resultado de seus procedimentos.

Gkay

Foto: reprodução



Conhecida por intervenções estéticas bem intensas, Géssica Kayane, a Gkay, fez, no início deste ano, o caminho contrário a muitos famosos e reverteu a harmonização facial. Em novembro de 2022, em um dos retoques do procedimento, a influenciadora mostrou os resultados e recebeu críticas pela grande mudança de aparência, devido ao maxilar bem marcado e boca com preenchimento.

