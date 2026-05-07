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CELEBRIDADES Além de Sting, veja os famosos que não deixarão herança para os filhos, de Daniel Craig a Elton John Ex-vocalista da banda de rock britânica tem fortuna de aproximadamente R$ 2,7 bilhões, mas valor não ficará com seus descendentes: 'Vão trabalhar'

O ex-vocalista do The Police, Sting, já sabe que o destino de sua fortuna não será diretamente a conta bancária dos seus filhos.



O cantor e compositor, de 74 anos, tratou de explicar tal decisão em uma entrevista ao programa CBS New Sunday Morning, dos Estados Unidos, no último domingo (6). Detalhe: atualmente, o seu patrimônio gira em torno de US$ 550 milhões, aproximadamente R$ 2,7 bilhões.

“Todos os meus filhos foram abençoados com essa extraordinária ética de trabalho, seja por causa do DNA ou porque eu disse a eles: ‘Gente, vocês precisam trabalhar. Eu estou gastando o nosso dinheiro. Estou pagando pela educação de vocês. Vocês têm sapatos nos pés. Vão trabalhar’”, afirmou ele ao programa americano.

O cantor britânico Sting marca presença em sessão de "Parthenope" no Festival de Cannes — Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

“Isso não é cruel”, continuou ele. “Acho que há uma bondade nisso e uma confiança neles de que vão encontrar o próprio caminho. Meus filhos são fortes”.

A verdade é que já tem um tempo que o artista declarou que sua fortuna não ficará para seus descendentes. “O que entra nós gastamos, e não sobra muito”, dizia ele, que tem seis filhos, ao jornal britânico Daily Mail, em 2014. Sting ainda afirmou que seus filhos vão ter que colocar a mão na massa: “Eles vão ter que trabalhar”.





Sting, entretanto, não é o único a tomar tal decisão. Veja outros famosos que não pretendem deixar suas fortunas para os filhos.

Elton John

Elton John // Oli Scarff/AFP



O cantor e compositor britânico é pai de dois meninos, e acredita que não deixar toda a sua fortuna para eles é uma questão de bom senso. O patrimônio, no caso, é de 200 milhões de libras esterlinas, o equivalente a R$ 1,3 bilhão. “Claro que quero deixar meus filhos com uma condição financeira segura, mas é horrível dar um berço de ouro. Isso estraga a vida deles”, disse ele em entrevista ao programa Today, da NBC.

Mila Kunis e Ashton Kutcher

O casal de atores, em entrevista ao podcast Armchair Expert em 2023, afirmou que querem ensinar os dois filhos a correr atrás do próprio dinheiro e a ter autonomia.



Ashton Kutcher e Mila Kunis — Foto: Reprodução / Instagram



Pais de Wyatt Isabelle Kutcher e de Dimitri Portwood Kutcher, de 6, os artistas têm um patrimônio conjunto avaliado em cerca de US$ 275 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) que, muito provavelmente, irá para a caridade.

“Meus filhos vivem uma vida muito privilegiada e nem sabem”, disse o ator na entrevista. “Vamos doar o nosso dinheiro para a caridade e outras causas.”

Daniel Craig

Daniel Craig // MGM/Divulgação



Conhecido pelos filmes em que interpretou o agente secreto James Bond, já afirmou achar a ideia de herança “detestável” e que não deixará sua fortuna para os dois filhos. O ator tem um patrimônio avaliado em cerca de US$ 160 milhões (cerca de R$ 790 milhões). “A minha ideia é doar ou me livrar disso antes de partir”, afirmou o ator em 2020.

Simon Cowell

Simon Cowell, produtor e apresentador do "American Idol" e do "The X factor" — Foto: Divulgação



O criador dos programas America’s Got Talent e American Idol afirmou que não acredita em passar dinheiro para a geração seguinte. “O seu legado deve ser dar uma oportunidade para que as pessoas possam se dar bem, oferecer o seu tempo e ensinar o que você sabe a elas”, afirmou.

Gordon Ramsay

O chef e apresentador de TV britânico Gordon Ramsay — Foto: Divulgação



Pai de cinco, o chef e apresentador de TV britânico declarou que não quer mimar os filhos. Ele tem fortuna estimada em US$ 275 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) e não costuma permitir que seus filhos comam em seus restaurantes estrelados nem viajem de primeira classe. “Eles não trabalham para isso”, disse o chef.

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