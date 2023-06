A- A+

Streaming "Além do Guarda-Roupa": HBO Max anuncia data de estreia de série brasileira inspirada nos k-dramas Produção tem dez episódios e elenco formado por brasileiros e sul-coreanos

A HBO Max revelou a data de estreia de “Além do Guarda-Roupa”, sua primeira série brasileira inspirada nos dramas sul-coreanos. Com dez episódios, a produção chega ao streaming no dia 20 de julho.

Dirigida por Marcelo Trotta, Sabrina Greve e Paula Kim, a série dá uma pitada brasileira ao k-drama, gênero televisivo que ganhou o mundo. O elenco une atores brasileiros e artistas da Coreia do Sul. Sharon Blanche, brasileira filha de imigrantes coreanos, vive a protagonista.

O ex-bbb Pyong Lee, Júlia Rabello, Sabrina Nonata, Lucas Deluti, Luiza Parente e a bailarina Ana Botafogo integram o “lado brasileiro” do elenco. Para a produção, a HBO trouxe ao País os artistas sul-coreanos Kim Woojin, Jinkwon, Lee Minwook e Yoon Jae Chan.



A trama acompanha Carol, uma adolescente de 17 anos, filha de uma bailarina brasileira e um sul-coreano. Após a morte da mãe, ela vive uma desafiadora jornada de superação, aceitação e autoconhecimento. Abandonada pelo pai, a garota rejeita sua ascendência e nega conhecer melhor a cultura sul-coreana.

A vida de Carol muda completamente quando ele descobre que seu guarda-roupa é um portal mágico. O móvel conecta misteriosamente o quarto da garota ao apartamento do ACT, um grupo de K-pop de grande sucesso do momento.

