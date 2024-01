Alepe aprova projeto de lei que facilita contratação de artistas, grupos e agremiações culturais

A- A+

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3) a alteração na Lei nº 14.104, de 1º de julho de 2010, que institui regras e critérios para a contratação ou formalização de apoio a eventos relacionados ao turismo e à cultura em Pernambuco.



A mudança na lei tem como objetivo ampliar o acesso a contratos e apoios por profissionais do setor artístico. O projeto que originou a mudança da lei é de autoria da deputada estadual Rosa Amorim (PT), que comemorou a alteração.



“Queremos fortalecer a cultura que é feita aqui no nosso Estado. Nas periferias, na zona rural, nos centros urbanos, em todo lugar. Mas, para isso, precisamos garantir que os editais sejam acessíveis para quem faz a cultura na ponta, aproximando quem tem a tradição da oralidade, quem tem dificuldade no acesso à internet e pessoas com deficiência. Queremos mostrar a pluralidade da cultura pernambucana!”, disse à Folha de Pernambuco.

A nova lei desburocratiza a contratação e fomento da cultura, o que beneficia a cultura popular e periférica. “Manifestações e produções culturais não se reduzem a eventos específicos ou ciclos. Frevo não é só carnaval e forró não é só São João! Precisamos avançar no apoio do Estado para garantir que a cultura seja prioridade o ano inteiro e garantir que a contratação seja mais acessível, valorizando o que é nosso”, completou a deputada.

Outra vitória com a aprovação do PLO diz respeito aos contratos de exclusividade exigidos pelos órgãos governamentais. Desde 2010, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) interpretavam que o contrato de exclusividade tinha que possuir seis meses de validade, independente de quando foi assinado, mas em 2022 passaram a exigir que esses contratos fossem referente à data de contratação artística, pegando muitos artistas de surpresa e deixando-os inaptos para efetivar a inscrição nos editais.

“Agora, a mudança vem eliminar as possibilidades de interpretações divergentes dos termos dos Contratos de Exclusividade firmados entre produtoras e artistas/grupos. Desde 2022 estavam prejudicando muito os artistas e produtoras para contratações com os órgãos do Estado, como Fundarpe e Empetur, por exemplo”, comentou o Presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, Wagner Egito.



