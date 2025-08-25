Alepe realiza nova edição do Café com Poesia nesta quinta-feira (28)

A- A+

A biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza, na próxima quinta-feira (28), às 9h, uma nova edição do projeto ‘Café com Poesia’ que terá como tema ‘Nabuco em Cordel’. Gratuito e aberto ao público, o evento acontecerá às 9h, no auditório Sérgio Guerra, na rua da União, Boa Vista.

O encontro tem como objetivo celebrar a vida do patrono da Alepe, o abolicionista Joaquim Nabuco, ressaltando suas obras, por meio da linguagem de cordel, além de aproximar o público da poesia.

Além das apresentações culturais, o evento contará com a palestra “O que é e como escrever cordel”, do escritor Alexandre Moraes. O palestrante abordará a história e as técnicas do cordel, enquanto expressão literária popular.

O 'Café com Poesia' contará com apresentações do Coral Vozes de Pernambuco, formado por servidores da Alepe. Também haverá recitação de poesias por poetas, estudantes e cordelistas, além de interação com personagens do folclore pernambucano.

Para a gerente da biblioteca da Alepe, Sirlênia Araújo, o tema ‘Nabuco em Cordel’ foi escolhido para destacar a importância de Joaquim Nabuco nas lutas libertárias e na preservação das nossas tradições culturais. “É uma forma de tornar sua história ainda mais acessível e viva para o povo”, afirmou.

O presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, destaca a importância da participação dos estudantes e do público em geral no evento.

“Esta é uma ação aberta ao público e queremos ver a população presente, celebrando conosco a história e a cultura de Pernambuco. A participação popular é essencial para manter viva a memória de Joaquim Nabuco e valorizar nossas raízes”, enfatizou.

Segundo o primeiro secretário da Alepe, deputado Francismar Pontes, o evento é uma forma de reafirmar o compromisso da Alepe com as tradições culturais do estado. “É um momento de reconhecimento e valorização da nossa identidade histórica”, destacou Pontes.

