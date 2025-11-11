A- A+

HOMENAGEM Alepe vota criação do Dia Estadual da Cultura Popular em homenagem ao Mestre Salustiano Sessão solene acontece nesta quarta-feira (12). Projeto de Lei é de autoria do deputado estadual João Paulo (PT)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) vota, durante sessão solene nesta quarta-feira (12), a criação do Dia Estadual da Cultura Popular. A data marca o dia de nascimento e os 80 anos do rabequeiro Mestre Salustiano.



O Projeto de Lei que prevê a homenagem é de autoria do deputado estadual João Paulo (PT). Durante a reunião haverá apresentação da Quadrilha Raio de Sol Mirim e do Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, grupo formado por filhos do artista. A cerimônia é aberta ao público.



O deputado estadual João Paulo (PT), autor do PL, destacou que instituir o Dia Estadual da Cultura Popular é celebrar o povo, suas tradições e a força criativa que move Pernambuco.

"Escolher o dia do nascimento de Mestre Salustiano para essa data é uma forma de eternizar o legado de um homem que dedicou sua vida a valorizar nossas raízes e a repassar seus saberes para novas gerações", afirmou.

Sobre Mestre Salustiano

Nascido em 1945 no município de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Manoel Salustiano Soares começou a tocar rabeca ainda na infância, acompanhando o pai em brincadeiras de cavalo marinho, maracatu e coco.

A influência do mestre atravessou gerações e cenas musicais, com impacto também no manguebeat. Em 2007, Salustiano recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Em 2008, aos 62 anos, morreu em decorrência de complicações da doença de Chagas. O velório ocorreu na Casa da Rabeca, espaço fundado por ele em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

