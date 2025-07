A- A+

SHOW Alessandra Leão faz show na Casa Estação da Luz no dia 27 de julho A cantora, compositora e percussionista pernambucana apresenta o show do seu álbum "ACESA"

A cantora, compositora e percussionista Alessandra Leão volta à terrinha no próximo dia 27 de julho, com o show “ACESA”, na Casa Estação da Luz, em Olinda. A apresentação integra a turnê do álbum homônimo, lançado em 2021.

Alessandra Leão acumula quase 30 anos de carreira e nove discos lançados – tendo sido um deles, “Macumbas e Catimbós” (2019), indicado ao Grammy Latino –, além de já ter levado sua música a países da América Latina e Europa e, também, Estados Unidos, transitando, com maestria, entre a tradição e a experimentação.

Em “ACESA”, Alessandra lança mão de ritmos populares do Nordeste — coco, ciranda e maracatu de baque solto — e os entrelaça com sintetizadores e programações eletrônicas.

O espetáculo nasceu de uma residência artística que também deu origem a uma websérie homônima, registrada em encontros-deriva com mestres e mestras de saberes populares de Pernambuco, Paraíba e São Paulo.

O resultado é um show que transforma o palco em território ritualístico, propondo ao público um estado de presença e escuta.

Alessandra canta e toca percussão, acompanhada de Guilherme Kastrup (bateria, percussão e programação), Tamires Silveira (sintetizadores) e Marcelo Cabral (synth bass).

SERVIÇO

Alessandra Leão - “ACESA”

Quando: 27 de julho, às 18h (a casa abre às 16h)

Onde: Casa da Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: @alessandra_leao / @casaestacaodaluz

