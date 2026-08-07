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CULTURA E ESPIRITUALIDADE Quando o terreiro ecoa no pop: Alessandra Leão reflete sobre "Cabocla de Pena" em "Equilibrium II" Há 29 anos, a artista pernambucana pesquisa, recria e difunde repertórios de terreiro. O sample de "Cabocla de Pena" no novo álbum de Anitta recoloca em evidência uma tradição que, segundo a artista, sempre esteve na base da música brasileira

Quando “Cabocla de Pena” abre a faixa “Okê”, de “Equilibrium II”, novo álbum de Anitta, não é apenas uma gravação de 2019 que atravessa as caixas de som.

O que se escuta ali é uma história iniciada em 1997, quando Alessandra Leão decidiu fazer da música seu ofício e passou a investigar, aprender, cantar e recriar repertórios de terreiro.

Quase três décadas depois, o encontro entre sua voz e o universo pop funciona como um lembrete: esses cantos sempre estiveram entre os alicerces da música brasileira.

Alessandra diz que não nasceu em uma família de terreiro. Foi o som que a conduziu até esse universo. "É a música que me leva. É o tambor, especificamente", recorda.

O fascínio pelo ilú e pelos toques de contemporâneos seus na música acabaria orientando sua trajetória. Foi nos terreiros que a artista descobriu uma escola estética, espiritual e humana que permanece estruturando seu trabalho.

"A música que vem dos terreiros é uma escola incrível", afirma Alessandra, que é umbandista e curimbeira do Terreiro Recanto Quiguiriça.

A música não se separa do sagrado

A discografia de Alessandra nunca tratou esses repertórios como matéria-prima a ser lapidada pelo mercado. Em cada álbum, eles aparecem vinculados às pessoas, aos territórios e às práticas que lhes dão sentido. "Primeiro, é saber de onde você vem. De onde vem aquele repertório", resume.

A cantora conta que suas relações com os mestres são horizontais, construídas pela amizade e pela convivência, e que, quando trabalha com músicas das macumbas, tudo passa pelo diálogo com sua casa espiritual.

"Tudo eu pedi autorização. Tudo foi dialogado dentro do terreiro. Da capa ao repertório”, refere-se Alessandra ao álbum “Macumbas e Catimbós” (2019), onde foi gravada sua versão de “Cabocla de Pena”, um ponto de jurema.

Essa ética também orienta sua compreensão sobre criação artística. "Eu nunca quero ser melhor do que a tradição", diz.

Para ela, as manifestações populares e religiosas constituem tecnologias culturais desenvolvidas ao longo de séculos. Seu papel, como artista, não é refiná-las, mas criar a partir das inquietações que carrega sem apagar as autorias de quem veio antes.

"A minha busca é que a gente sempre olhe para os indivíduos que fazem aquele movimento existir."

O reconhecimento ainda não chegou por inteiro

Ao ouvir “Okê” pela primeira vez, Alessandra se surpreendeu com o espaço ocupado por “Cabocla de Pena”. "Não é uma citação no meio da música. Tem um destaque grande", observa.

"A macumba é sobre fazer junto", afirma, vendo no disco uma construção coletiva que aproxima diferentes artistas e tradições.

Ainda assim, Alessandra rejeita a leitura de que a valorização das culturas de matriz africana tenha alcançado o mercado de forma equivalente. Embora reconheça avanços, afirma que artistas ligados às tradições populares continuam enfrentando desigualdades em praticamente toda a cadeia produtiva.

"A gente melhorou muito, mas não chegou a 10% do que precisa melhorar." Para ela, as diferenças aparecem nos editais, nos cachês, nos palcos, nas condições de trabalho e até nos camarins destinados a grupos tradicionais.

É por isso que, para Alessandra, o maior efeito de um sample não está apenas na projeção que ele oferece a um artista, mas, na possibilidade de despertar curiosidade.

"O meu convite é: não se contente ali. Olhe mais. Vá mais para o lado", diz.

Em vez de tratar esses saberes como relíquias do passado, ela propõe enxergá-los como uma produção viva, feita por artistas que seguem criando, ensinando e reinventando a música brasileira todos os dias.



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