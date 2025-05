A- A+

TEATRO Alessandra Negrini traz ao Recife o monólogo "A Árvore" Espetáculo será apresentado no Teatro do Parque, nos dias 16 e 17 de maio

Alessandra Negrini está em turnê com “A Árvore”, seu primeiro monólogo. O espetáculo chega ao Recife nos dias 16 e 17 de maio, com sessões no Teatro do Parque.

A atriz interpreta uma mulher em processo de reflexão depois de ganhar uma pequena planta e ver-se sozinha com ela em seu apartamento. Certo dia, ao tentar limpar sua estante, a mulher se vê presa à planta por um fio de cabelo.

Na peça, a personagem submerge em um estranho processo, no qual observa seu corpo transformar-se lentamente em algo que desconhece. O texto é assinado por Silvia Gomez e a direção é de Ester Laccava.



Com produção de Alessandra e Gabriel Fontes Paiva, a peça estreou de forma online, durante a pandemia. Depois, virou um longa-metragem, com distribuição pela O2 Filmes. A montagem para os palcos já passou por várias cidades do Brasil e também foi convidado em festivais na Bolívia e Colômbia.

Serviço:

Peça “A Árvore”, com Alessandra Negrini

Quando: 16 de maio, às 20h, e 17 de maio, às 19h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 25, à venda pela Sympla



