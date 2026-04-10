Alessandra Negrini revela detalhes de procedimento estético no rosto a base de células-tronco; veja

A- A+

A atriz Alessandra Negrini publicou, em seu perfil do Instagram, um vídeo sobre um procedimento estético que fez no rosto, uma terapia que infiltra células tronco na pele para garantir um rejuvenescimento mais natural, e a estimulação de colágeno na pele do seu rosto.



"Gente.. chegou a hora de ativar minhas células. Há anos eu cuido da minha pele com o Dr. Jardis, então confio muito no que a gente constrói juntos: um banco de colágono, com naturalidade e no tempo certo. Dessa vez, fizemos uma terapia com células do meu próprio corpo. E sim, homens também podem e devem cuidar disso. Agora é acompanhar o resultado evoluindo", compartilhou a atriz.

Veja:

Entenda o tratamento

O tratamento com células-tronco no rosto utiliza a gordura do próprio paciente - rica em células regenerativas - por meio de lipoaspiração. Esse material é processado e injetado com o objetivo de rejuvenescer a pele. A técnica estimula a produção de colágeno, melhora a textura e firmeza da pele e pode até tratar cicatrizes.



A gordura retirada do paciente é processada em centrífuga para concentrar a chamada "fração estromal vascular", rica em células-tronco e fatores de crescimento. O material (Nanofat) é injetado no rosto ou aplicado sobre a pele após microagulhamento para estimular a regeneração tecidual.



A ação regenerativa promete melhorar a qualidade, firmeza e elasticidade da pele, agindo como um bioestimulador natural. No Brasil, o procedimento costuma custar entre R$ 5 mil e R$15 mil.



O procedimento faz parte de uma linha de tratamentos que usam recursos do próprio organismo e vêm ganhando espaço entre quem prefere intervenções mais sutis. “O uso de células-tronco na estética médica tem sido cada vez mais utilizado pela possibilidade de estimular o rejuvenescimento. A partir da retirada de sangue, conseguimos extrair uma fração que pode ser aplicada com dispositivos específicos, contribuindo para a melhora da pele”, afirma dra. Fernanda Nichelle, médica especialista em estética.

Ela acrescenta que há outras possibilidades dentro da mesma proposta. “Também é possível utilizar uma fração extraída da gordura do próprio paciente. São terapias já presentes na prática médica, muito estudadas e com resultados promissores”, completa.





Veja também