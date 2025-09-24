Qua, 24 de Setembro

shows

Alessia Cara cancela shows em São Paulo e no Rio de Janeiro

A cantora garante que os ingressos serão reembolsados

Alessia CaraAlessia Cara - Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora e compositora canadense Alessia Caracciolo, mais conhecida como Alessia Cara, anunciou através do seu instagram, nesta terça-feira (23) que os shows que aconteceriam em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro deste ano estão cancelados.

Em carta aberta, publicada em seus stories, ela explicou aos fãs o motivo do cancelamento:

"Primeiro de tudo, entenda que, como eu sou o rosto da minha música e a única pessoa que você vê, eu naturalmente levaria a culpa por isso. Estou ciente de que isso vem com o trabalho, não importa o quão magoado eu esteja com isso também. A realidade é que há muitas pessoas envolvidas em fazer um show acontecer e, desta vez, algumas dessas pessoas nos forçaram a mão. Por uma questão de transparência (que vocês merecem, especialmente depois do fiasco das datas nos EUA)", explicou Cara.

"Serei honesto. E dizer que o promotor dos shows na Argentina e no Brasil simplesmente perdeu a fé e desistiu. Tentamos raciocinar, tentamos reduzir a produção e fazer tudo o que podíamos para encontrar uma solução, mas no final das contas não conseguimos nos entender e não tivemos escolha a não ser cancelar", concluiu. A artista informou que quem comprou os será reembolsado, mas a T4F, produtora dos shows no Brasil, ainda não se manifestou sobre o cancelamento dos eventos.

