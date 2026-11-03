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Televisão Alex Atala volta ao "Chef de Alto Nível", da TV Globo, para tentar a segunda vitória Com quase quatro décadas de profissão, o cozinheiro leva para o programa um olhar que combina rigor, troca e disposição

A experiência de Alex Atala à frente de uma cozinha vai muito além da técnica. Com quase quatro décadas de profissão, o cozinheiro leva para “Chef de Alto Nível”, da Globo, um olhar que combina rigor, troca e disposição para encarar territórios desconhecidos.





Mentor vencedor da primeira temporada, ele retorna ao reality apresentado por Ana Maria Braga em uma edição que, segundo ele, tem outro ritmo. A exposição na televisão aberta, porém, também exige sair da zona de conforto e aprender a lidar com o imprevisível. “Quando a gente põe a cara na televisão, ainda mais num canal aberto, a gente se expõe ao desconhecido cheio de improbabilidades”, afirma.

Experiência

A presença de Ana Maria Braga ajuda a estabelecer um ponto de equilíbrio nesse ambiente. Para Atala, a experiência da apresentadora cria uma referência segura para quem está diante das câmeras e precisa tomar decisões sob pressão.

Em uma competição culinária, ter alguém com quem se pode concordar ou discordar faz parte do jogo, mas também contribui para que os participantes e mentores se sintam mais à vontade. “Numa cozinha, ainda mais num reality, concordar ou discordar da Ana é confortável para a gente. Ela traz segurança”, explica.

Equilíbrio

Se a primeira temporada já exigia adaptação, o novo ano parece ter encontrado um funcionamento mais natural. Atala diz perceber uma equipe mais solta e destaca que o resultado depende de uma engrenagem que vai muito além dos cozinheiros que disputam as provas.

O entrosamento entre os competidores é apenas uma parte do que sustenta o programa, que reúne profissionais de diferentes áreas em torno de um objetivo comum. “Estamos melhorados, mais soltos”, resume o chef sobre o clima desta edição.

Colméia

É justamente essa dinâmica coletiva que mais chama a atenção de Atala. Acostumado a comandar cozinhas profissionais com dezenas de bocas de fogão, ele reconhece no reality uma estrutura em que cada pessoa tem uma função essencial para que tudo aconteça. A metáfora que escolhe é a de uma colmeia, com diferentes trabalhadores atuando em sintonia e uma figura central que orienta o conjunto.

Para o chef, o comprometimento de quem está por trás das câmeras também ajuda a explicar o envolvimento emocional que a temporada desperta. “O que mais me fascina nessa temporada não é só o entrosamento entre três cozinheiros competidores. É produção comprometida. Muito difícil não se emocionar com as coisas aqui”, conclui.

Serviço:

“Chef de Alto Nível” - Terça e quinta, às 22h30, na Globo

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