Alex Cohen celebra obra de Roberto Carlos em show no Teatro RioMar
Apresentação acontece neste sábado (17), às 21h; ingressos a partir de R$ 50 no site do teatro
O 'Rei' Roberto Carlos será celebrado no palco do Teatro RioMar Recife neste sábado (17), às 21h, com o show "Alex Cohen Interpreta o Rei".
Cantor e multi-instrumentista, Cohen contempla o público com canções clássicas e atemporais de Roberto, entre elas "Detalhes", "Falando Sério" e "Como é Grande o Meu Amor Por Você".
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Além do passeio pelo cancioneiro do cantor e compositor de Cachoeiro do Itapemirim, Espirito Santo, Alex Cohen também conta histórias e curiosidades sobre um dos maiores nomes da música brasileira, em prosa que dialoga com o repertório.
SERVIÇO
"Alex Cohen Interpreta o Rei"
Quando: sábado (17), às 21h
Onde: Teatro RioMar Recife (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina
A partir de R$ 50 no site do teatro
Informações: @riomar_recife