CINEMA Alex Garland é confirmado pela A24 como diretor da adaptação em live-action ''Elden Ring'' Filme será produzido por George R.R. Martin de ''Game of Thrones'' e um dos colaboradores do jogo

O estúdio de cinema A24 confirmou o cineasta Alex Garland como o diretor e roteirista da adaptação em live-action de ''Elden Ring'', jogo do ano do The Game Awards 2022. O aclamado projeto é um RPG de ação, desenvolvido pela FromSoftware e publicado pela Bandai Namco Entertainment.

A A24 lançou neste ano ''Tempo de Guerra'', dirigido por Alex Garland e Ray Mendoza, um filme de ação que acompanha uma missão da força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos no Iraque. O cineasta britânico também é conhecido pela direção de filmes como ''Guerra Civil'', ''Men - Faces do Medo'', ''Ex-Machina: Instinto Artificial'' e ''Aniquilação'' - seu único filme ser ter sido distribuído pela A24.

O jogo ''Elden Ring'', que foi lançado em fevereiro de 2022, além de ser aclamado pela crítica, se tornou o jogo mais premiado da história - 331 prêmios oficiais. O projeto é uma colaboração entre o diretor de jogos Hidetaka Miyazaki e o escritor George R. R. Martin, criador de ''As Crônicas de Gelo e Fogo'', que deu origem à adaptação da HBO ''Game of Thrones''.

O filme deve ser produzido por Peter Rice ao lado de Andrew Macdonald e Allon Reich, da produtora DNA, além de George R.R. Martin e Vince Gerardis. Na trama do jogo, o jogador é inserido em um mundo aberto de fantasia sombrio e deve focar no combate e exploração desse extenso ambiente e nas masmorras.

''Elden Ring'' vendeu mais de 30 milhões de unidades no mundo e já tem um spin-off previsto para lançar na próxima sexta-feira (30): ''Elden Ring Nightreign''.

