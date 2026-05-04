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Luto Alex Ligertwood, ex-vocalista da banda de Santana, morre aos 79 anos Cantor morreu enquanto dormia, duas semanas depois de fazer o seu último espetáculo

O músico e cantor escocês Alex Ligertwood, conhecido principalmente por ser o vocalista da banda de rock Santana, morreu aos 79 anos, informou sua esposa nesta segunda-feira (4).

“É com grande tristeza que anuncio o falecimento do meu querido Alex Ligertwood, meu marido há 25 anos”, escreveu Shawn Brogan nas redes sociais.

O cantor morreu enquanto dormia, duas semanas depois de fazer o seu último espetáculo, acrescentou.

"Ele emocionou tantas pessoas com sua voz extraordinária. Ele era puro coração e alma", completou.

Nascido em Glasgow, Ligertwood teve uma carreira de mais de seis décadas.

Ele foi o vocalista principal de Santana, banda fundada pelo guitarrista Carlos Santana em 1966, de formação intermitente entre 1979 e 1994.

Trabalhou com a banda em álbuns como "Marathon", de 1979, "Zebop!", de 1981, e "Sacred Fire: Live In South America", lançado em 1993.

Desde então, foi apresentado com a banda tributo alemã The Magic Of Santana, assim como com Senate, Jeff Beck Group e Average White Band.

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