MÚSICA Alex Mono lança "Sou da Ladeira", segundo single do álbum "Overfrevo"; ouça Músico homenageia a guitarrista Paulo Rafael, que morreu em 2021, na sua nova faixa

“Sou da Ladeira” é o nome do segundo single do novo álbum de frevo do pernambucano Alex Mono. Antecipando o clima de Carnaval, a faixa estreou nas plataformas de streaming nesta quinta-feira (28).

Na música, Alex presta uma homenagem a Paulo Rafael, icônico guitarrista da banda Ave Sangria e de Alceu Valença, que morreu em 2021. A guitarra tocada logo no início, fazendo dueto com a melodia, evidencia a intenção.

Alex canta descrevendo o roteiro de um folião na festividade carnavalesca de Olinda, começando pela Rua do Sol e terminando no Amparo. “Sou da Ladeira, da Ribeira/ Prefeitura, Varadouro/ Boa Hora, no Amparo, ainda chego lá”, entoa o refrão.



“Sou da Ladeira” foi todo gravado no estúdio Malunguim, em Pernambuco, exceto pela bateria, que teve o seu registro feito em São Paulo por Julio Epifany. Ele divide a produção musical da faixa com Alex. Também participaram da gravação João Batista Falcão (baixo),

Brunno Bk (trompete), Junior (sax) e André Eugênio (pandeiro).

O frevo integra o álbum “Overfrevo”, que será lançado em janeiro. Na semana passada, o público já havia conhecido “Amaro Branco”, outra faixa do disco, que conta com patrocínio da Uninassau, por meio da Lei de Incentivo a Cultura do Recife.



