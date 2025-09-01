A- A+

Música Alex Mono realiza apresentação no Sabor de Pernambuco, no Bairro do Recife, nesta terça-feira (2) Performance do cantor e compositor reúne música e gastronomia com participações especiais

Com a proposta de unir a Música Popular Brasileira (MPB), arte e gastronomia, o cantor e compositor Alex Mono promove um show, nesta terça-feira (2), no restaurante Sabor de Pernambuco, localizado no Bairro do Recife, a partir das 18h.

A apresentação compõe o projeto Sabor&Arte e conta com as participações especiais de Breno Lira, na guitarra, Tomás Melo e Eugênio, na percussão. O momento ainda terá a presença do artista visual Fernando Duarte, com performances artísticas e desenvolvimento de desenhos instantâneos durante o show.

Com um roteiro desenvolvido a partir das memórias afetivas de Alex Mono, músicas da banda Coração Tribal serão apresentadas para o público, remetendo a época dos anos 90, além de canções da MPB e suas parcerias com Publius, Juliano Holanda e Fernando Duarte. O repertório ainda traz o seu último lançamento com o álbum “Overfrevo, um Algoritmo do Frevo”.

Os ingressos custam R$ 30 e estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.



Serviço

Show de Alex Mono no projeto Sabor&Arte



Data e hora: terça-feira (2 de setembro), a partir das 18h

Local: Rua da Guia, 89, Bairro do Recife - Recife/PE

Valor: R$ 30

Como comprar: Sympla





